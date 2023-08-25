Вся надежда на Сталина. РФ решила отправить на фронт еще один «музейный экспонат» — видео 25 августа, 10:39 Танк Иосиф Сталин был разработан еще в 40-х годах прошлого века (Фото:Скриншот видео den_kazansky/Twitter)

Из-за острой нехватки бронетехники российские оккупанты решили снять с консервации для войны против Украины советские танки Иосиф Сталин.

Об этом рассказал украинский журналист Денис Казанский, опубликовав видео с одним из этих «музейных экспонатов».

«На видео танк ИС-8 (он же Т-10), который выпускался с 1954 по 1966», — написал он в комментарии к кадрам, на которых одного из расконсервированных Сталиных спускают с прицепа.

Видео дня

Танк Иосиф Сталин был разработан советскими инженерами еще в 40-х годах прошлого века, и до того, как минобороны РФ вдруг решило переломить с его помощью ход войны, подобные экземпляры можно было встретить разве что на постаментах в виде памятников Второй мировой.