У РФ все плохо. Оккупанты хвастаются архаическими гаубицами 40-х годов — видео 6 ноября, 13:02 Гаубицы Д1 начали выпускать еще в 1943 году (Фото:garaevruslan02/Twitter)

Потеряв в Украине большую часть своих современных вооружений, оккупанты вынуждены массово снимать с хранения устаревшие образцы.

В связи с этим кремлевские пропагандисты решили убедить население РФ, не обремененное критическим мышлением, в их «преимуществах».

«Если кто-то полагал, что в XXI веке война будет бластерами, то они ошибались. Вот, пожалуйста, Д-1. Ничего, бьем врага тем, что есть. Сочетаем новейшие технологии, коптеры, со сталинскими пушками», — рассказал один из так называемых «военкоров» Владлен Татарский, демонстрируя 152-мм гаубицу образца 1943 года.

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При этом, ни о надежности этих почти 80-летних орудий, ни об их эффективности по сравнению с артиллерийскими вооружениями ВСУ, он умолчал.

В то же время о состоянии Д-1 после долгих лет консервации можно судить, в частности, по видео, обнародованному ранее украинским журналистом Андреем Цаплиенко.

«Их можно увидеть либо на монументах, либо на складах длительного хранения», — отметил он у себя в Telegram-канале.