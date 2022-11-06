У РФ все плохо. Оккупанты хвастаются архаическими гаубицами 40-х годов — видео

6 ноября, 13:02
Поделиться:
Гаубицы Д1 начали выпускать еще в 1943 году (Фото:garaevruslan02/Twitter)

Гаубицы Д1 начали выпускать еще в 1943 году (Фото:garaevruslan02/Twitter)

Потеряв в Украине большую часть своих современных вооружений, оккупанты вынуждены массово снимать с хранения устаревшие образцы.

В связи с этим кремлевские пропагандисты решили убедить население РФ, не обремененное критическим мышлением, в их «преимуществах».

Читайте также:
«Мы увидим танки 1950-х годов». Как россияне вынуждены доставать старую технику и ищут солдат для нее — интервью с военным обозревателем

«Если кто-то полагал, что в XXI веке война будет бластерами, то они ошибались. Вот, пожалуйста, Д-1. Ничего, бьем врага тем, что есть. Сочетаем новейшие технологии, коптеры, со сталинскими пушками», — рассказал один из так называемых «военкоров» Владлен Татарский, демонстрируя 152-мм гаубицу образца 1943 года.

Видео дня

https://twitter.com/garaevruslan02/status/1589179057954226177

При этом, ни о надежности этих почти 80-летних орудий, ни об их эффективности по сравнению с артиллерийскими вооружениями ВСУ, он умолчал.

В то же время о состоянии Д-1 после долгих лет консервации можно судить, в частности, по видео, обнародованному ранее украинским журналистом Андреем Цаплиенко.

Читайте также:
Какое самое дальнобойное оружие есть у Украины — отвечает аналитик Defense Express

«Их можно увидеть либо на монументах, либо на складах длительного хранения», — отметил он у себя в Telegram-канале.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вооружение Артиллерия Российская пропаганда Гаубицы Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X