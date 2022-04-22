«Мы увидим танки 1950-х годов». Военный обозреватель о том, как россияне вынуждены доставать старую технику и ищут солдат для нее — интервью 22 апреля, 23:54 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный российский танк (Фото:Генштаб)

Командование российских войск вынуждено расконсервировать старую технику, но до сих пор не имеет экипажей и живой силы, рассказал в эфире Радио НВ Денис Попович, военный обозреватель.

— Прежде всего, о ситуации в Мариуполе. Там-то россияне рассказывают, что они уже полностью его контролируют; есть другие сообщения о том, что все равно оборона не упала. Как вы бы описали ситуацию?

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— Они не контролируют его из-за того, что держится Азовсталь, где сейчас находятся украинские военные, Азов и морская пехота. Потому оборона города не упала и об этом говорить сейчас нельзя. Пока есть сопротивление на Азовстали, нельзя сказать, что россияне полностью контролируют город, чтобы они не заявляли. И то, что они там заявляют, это попытка как можно быстрее подать победу, что Мариуполь уже одержали и эта победа — это одна сторона вопроса; а другая — надо срочно снимать войска и перебрасывать их на другие участки фронта, потому что там их сейчас не хватает для проведения наступления. Вот таким образом, я вижу эту ситуацию вокруг Мариуполя.

— Мариуполь сейчас держится почти вдвое дольше, чем держалась Брестская крепость. И поскольку россияне так любят вспоминать о символизме, особенно символизме, связанном с Второй мировой войной, то будет ли это победой, даже если, хоть нам бы этого не хотелось, оборона Мариуполя окончательно рухнет?

— Я бы не сравнивал с Брестской крепостью или Сталинградом. Со Сталинградом, собственно, тоже сравнивалась оборона Мариуполя, но у каждой обороны есть разные условия, разные начальные условия, потому что на Брестскую крепость так или иначе было нападение и более или менее непредсказуемо. А что касается Мариуполя, то в принципе мы готовились и Азовсталь подготовлена к обороне. Поэтому я думаю, что они еще способны продержаться там достаточно значительный срок. Безусловно, все это зависит от того, как это подадут. Для Украины это, безусловно, будет героическая оборона. И даже сейчас, когда россияне заявляют о том, что там победа, даже в их пабликах возникает вопрос: а Азовсталь? О какой победе вы говорите, город полностью разрушен? А что вы будете делать с Азовсталью? А зачем это вообще было делать, разрушать город? Вот даже сейчас среди россиян такие вопросы возникают, я не думаю, что им удастся подать ее как абсолютную победу, даже если оборона упадет.

— Уже были сообщения о том, что даже россияне начинают признавать, что у них до 20 тысяч в общей сложности военных уже потеряны. Даже о тех моряках на крейсере Москва, о многих говорят, что они пропали без вести. Как они это объясняют и сработает ли это на снижение, а мы к этому очень стремимся, на снижение морально-психологического духа оккупантов?

— Крейсер Москва уже сработал на снижение морально-психологического духа оккупантов, потому что как раз и возникают такие вопросы, а каким образом в море можно пропасть без вести. А где люди, а почему срочники оказались на палубе крейсера Москва и так далее. Поэтому все эти потери, безусловно, будут играть на снижение морально-психологического состояния прежде всего в обществе, но, к сожалению, пока в большей степени есть поддержка этой «спецоперации».

— Героические заявления оккупантов о Попасной и опровержение этих заявлений с украинской стороны, как бы вы описали ситуацию на Донбассе сейчас?

— Это называется туман войны: одна сторона заявляет о взятии определенного населенного пункта, о какой-то победе, а потом оказывается, что нет такой победы, а просто кто-то зашел на окраине города, вывесил там флаг и сказал, что город взяли. Это часто происходит, когда идут ожесточенные бои на определенных участках фронта и следует заявить, что есть какие-то успехи. Поэтому яростными боями на участке фронта я это и могу назвать, и Рубежное, и Попасная, и Донбасс, часть Луганской области сейчас находятся под боями. Это тот же северный вариант тех клешней, о которых мы сейчас говорили, благодаря которому россияне будут пытаться оцепить донбасскую группировку украинской армии. Пока это сейчас не выходит, большого продвижения там нет, потому и бои.

— Насколько Украина способна удерживать существующие на сегодняшний день рубежи? Возможны какие-то тактические отступления украинских сил, потому что против нас огромная армия? Как понимать гражданским, что происходящее нужно воспринимать как реальность, а не как то, чего мы бы очень хотели?

— Как вам сказать, это будет каждый раз, когда будут продолжаться такие бои, потому что гражданские люди хотят воспринимать победы и хотят воспринимать наступление собственной армии. Мы все прекрасно помним тактический успех под Киевом, благодаря которому удалось отразить российские войска из-под столицы, и мы хотим одерживать победы от нашей армии все время. Не знаю, плохое сравнение, но это так похоже на футбол, когда твоя команда выигрывает все время, одерживает победы, а потом возникает период, когда наступают поражения или ничьи, какие-то относительные неудачи, и возникает вопрос: давайте сменим тренера, а почему тот играет на фланге, его нужно ставить в нападение и т. д. Вот такая ситуация, немного похожая на войну. Может, такое неудачное сравнение, то, что сейчас в голову мне пришло. И общество будет с болью воспринимать подобные вещи вокруг Мариуполя в частности. Ну, невозможно сейчас его деблокировать, потому что бои идут на других участках фронта. Эти участки фронта нужно держать, там нужен каждый солдат, а если мы будем сейчас отвлекать на Мариуполь эти части, во-первых, мы можем его не деблокировать и получить потери на том направлении; во-вторых, мы можем отступить и сдать определенные направления в Донбассе.

— Давайте к ситуации на южном фронте. Там уже даже были заявления, что на 27 число оккупанты могут захотеть проводить какой-то «референдум». Понятно, что ни одна цивилизованная страна, и тем более Украина никаких результатов не признает. Но тем не менее бои все равно идут и на южном направлении. Как вы бы описали ситуацию?

— Там сейчас скорее оккупанты не хотят, чтобы мы наступали на южном направлении, и они таким образом связывают нас боями, артиллерийскими обстрелами и такими сдерживающими мерами. Они не хотят, чтобы мы как раз развернули наступление и не дали им провести этот референдум. А легализовав оккупацию, они хотят провести там мобилизационные мероприятия среди украинского населения, чтобы бросить его в бой. Это тоже такая сложная штука. Потому что, во-первых, это попытка пополнить личный состав таким образом, а во-вторых, такой метод Чингисхана, когда он атаковал города, он брал местное население, бросал его вперед для того, чтобы деморализовать армию, защищающую эти города. Это будет такой ход со стороны россиян, столь преступный. Но такой ход будет сделан. И к нему нужно быть готовым.

— Накануне здесь на Радио НВ секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина может и при первой возможности ударить по Крымскому мосту. Действительно ли у нас есть такие возможности? Насколько это сможет препятствовать противнику в доставке боевой силы, техники, людей к южному фронту?

— Крымский мост является артерией, которая может перебрасывать подкрепления из материковой части России в оккупированный Крым. Если эта артерия будет перерезана, то Крым становится логистической ловушкой. И Россия не сможет перебрасывать подкрепление так оперативно, как она это делает. Это можно будет сделать морем, но море сейчас немножко уже не такое гостеприимное для россиян, как было раньше. Поэтому я бы сказал, что Крымский мост нужно было уничтожить еще вчера. И когда это произойдет, нам будет легче надеяться на быструю деблокировку Мариуполя и на скорейшее освобождение южного фронта от оккупантов.

— Можем ли мы в какой-то перспективе рассчитывать, что у россиян закончатся более современные виды вооружения? Или его у них настолько много, и даже первые Грады все равно будут убивать и позволять им держать свои рубежи или идти в наступление?

— Будут убивать, извините, и старые пушки, которые стреляют ядрами. Но эта ситуация, когда они бросают в бой танки с консервации, она свидетельствует о неготовности к той фазе войны, которая сейчас есть. Потому что если бы они предусмотрели сопротивление украинской армии и сопротивление украинского общества, они, возможно, или не начали бы это вторжение, или подготовились к нему лучше и запаслись большим количеством современного вооружения. Оно у них не закончится. Там его много. И они будут вытаскивать из баз хранения все новые и новые танки. И мы там увидим и танки 1960-х годов, 1950-х, все что угодно. Но вопрос в том, будет ли у них готова живая сила, скажем так, солдат дальше воевать.

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