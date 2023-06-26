Гарпуном и огнеметом. Взбунтовавшийся россиянин пробил шею чиновницы и поджег соседа из-за бытового конфликта — видео 26 июня, 12:50 В результате конфликта один из участников получил серьезные ожоги (Фото:Скриншот видео ADedurenko/Twitter)

Афоризм о русском бунте, который, как говорят, «бессмысленный и беспощадный», получил довольно яркое воплощение в виде коммунального конфликта в Приморском крае РФ.

Житель поселка Трудовое, которого уличили в воровстве электричества, решил «восстать» против местной администрации, взяв на вооружение самодельный огнемет и ружье для подводной охоты.

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Особо не задумываясь о последствиях своих действий, он изо всех сил пытался защитить участок перед своим домом, чтобы не дать коммунальщикам вырыть незаконно проложенный там подземный кабель, из-за чего все это превратилось в какой-то кровавый фарс.

Как видно на обнародованных в соцсетях видео очевидцев событий во время конфликта агрессивный россиянин пробил гарпуном шею председательнице СНТ (Садовое некоммерческое товарищество) и поджог вмешавшегося в ситуацию соседа, в результате чего оба пострадавших были госпитализированы, а бунтарь был задержан прибывшими силовиками.

«Пострадавший от огнемета мужчина сейчас в тяжелом состоянии, а женщина, которой гарпуном пробили шею, уже прооперировали», — сообщают местные информационные ресурсы.

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