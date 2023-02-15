Не прошел проверку. Оккупанты расправились со своим сослуживцем за отказ от пьянки
Россиянина зарезали прямо в кровати (Фото:Подслушано Клинцы)
В Брянской области российские военные прямо в казарме расправились со своим сослуживцем, отказавшимся от участия в пьянке.
Об этом рассказали в сообществе города Клинцы в соцсетях, в воинской части которого и произошел данный инцидент.
Как сообщают местные пропагандистские ресурсы, 28-летний мобик по имени Владимир из Погара решил отправиться на войну против Украины по собственной инициативе.
«Он ушел в конце октября. Он еще даже не участвовал в боевых действиях. Но он не вернется домой. Потому что и свои мрази бывают. Вовку убили в казарме, прям в постели. Воткнули нож в грудь и провернули», — говорится в сообщении.
Повальное пьянство среди российских захватчиков подтверждается многочисленными видео, публикуемыми в соцсетях с самого начала мобилизации.
В частности, в ноябре 2022 года одном из кафе в Югре они устроили массовую драку с местными жителями.
На еще одном обнародованном видео мобилизованных россиян избили уже контрактники, которым надоело их постоянное пьянство.
Несмотря на это, отказываться от алкоголя оккупанты, судя по всему, не собираются.