«От*уярили в хлам». Оккупант пытался зарубить сослуживцев. Информация о скандале утекла в соцсети — видео 23 февраля, 14:04 Нападавшего обезвредили и жестоко избили (Фото:Скриншот видео Andrii_L1983/Twitter)

В рядах ВС РФ разразился скандал из-за конфликта, в ходе которого один из оккупантов пытался зарубить своих сослуживцев.

Видео с разбирательством по этому поводу утекло в соцсети.

Согласно имеющейся информации, во время очередной пьянки между российскими военными вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них решил свести счеты со своими оппонентами при помощи топора, однако в итоге был жестоко ими избит.

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«Наши товарищи напились. Вместе с командиром отделения… Этот „герой“ берет топор, на*уй, и начинает рубить своих товарищей. С криками, бл*, „я вас убъю!“. Эти два товарища от*уярили его в хлам… Сколько раз я предупреждал, бл*, не пить?.. Говорил, что дойдет до этого», — набросился на участников драки один из вышестоящих офицеров.