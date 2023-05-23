«У нас все на контроле». Путин похвалил бороду Кадырова, и это стало в РФ «важнейшей» новостью — видео

23 мая, 10:45
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Кроме бороды Кадырова, Путин не забыл похвалить и самого себя (Фото:Коллаж NV)

Кроме бороды Кадырова, Путин не забыл похвалить и самого себя (Фото:Коллаж NV)

Пропаганда в РФ достигла такого уровня пресмыкательства перед своим диктатором Владимиром Путиным, что готова восхвалять его даже за самые нелепые поступки.

На днях на российских федеральных каналах вышел репортаж, «важнейшим» эпизодом которого стал комплимент главы кремлевского режима в адрес своей марионетки во временно оккупированной Ичкерии Рамзана Кадырова.

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В частности, войдя в помещение, Путин неожиданно обратил внимание на его бороду.

«Борода у вас стала побольше» — отметил он садясь за стол, после чего покрасневший от смущения Кадыров начать что-то мямлить, однако, что именно, не понятно.

При этом Путин не забыл похвалить и самого себя за столь поразительное внимание к деталям, заявив, что у него «все на контроле».

https://twitter.com/Apocalypto321/status/1660356407999307778
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Белгородская область Рамзан Кадыров Российская пропаганда Война России против Украины

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