Гламурное посмешище. Кадыров ходит в «униформе» из коллекции Louis Vuitton — фото 8 мая, 17:07 Стоимость такого овершота составляет около $3 тысяч (Фото:t.me/RKadyrov95)

Российский ставленник во временно оккупированной Ичкерии Рамзан Кадыров вместо обычной военной униформы щеголяет в одежде из коллекции Louis Vuitton.

На это обратили внимание пользователи соцсетей, изучив недавние фото и видео с совещания кремлевской марионеткой со своими силовиками.

Фото: t.me/RKadyrov_95

Вероятно, все дело в том, что из-за зеленого цвета и хитроумного узора Кадыров, который, как известно, умом не блещет, принял модную одежду за тактический китель.

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Стоимость такого овершота от Louis Vuitton составляет более $2 тысячи.

Ранее Кадырова видели также в гламурных ботинках от Prada стоимостью около $1300, которые он принял за военные берцы, чем также вызвал издевки со стороны пользователей соцсетей.