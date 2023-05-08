Гламурное посмешище. Кадыров ходит в «униформе» из коллекции Louis Vuitton — фото

8 мая, 17:07
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Стоимость такого овершота составляет около $3 тысяч (Фото:t.me/RKadyrov95)

Стоимость такого овершота составляет около $3 тысяч (Фото:t.me/RKadyrov95)

Российский ставленник во временно оккупированной Ичкерии Рамзан Кадыров вместо обычной военной униформы щеголяет в одежде из коллекции Louis Vuitton.

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На это обратили внимание пользователи соцсетей, изучив недавние фото и видео с совещания кремлевской марионеткой со своими силовиками.

t.me/RKadyrov_95
Фото: t.me/RKadyrov_95

Вероятно, все дело в том, что из-за зеленого цвета и хитроумного узора Кадыров, который, как известно, умом не блещет, принял модную одежду за тактический китель.

Видео дня

Стоимость такого овершота от Louis Vuitton составляет более $2 тысячи.

https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1655241832035663872

Ранее Кадырова видели также в гламурных ботинках от Prada стоимостью около $1300, которые он принял за военные берцы, чем также вызвал издевки со стороны пользователей соцсетей.

https://twitter.com/CharosKamilovna/status/1497562525663125506
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Чечня Одежда Рамзан Кадыров Louis Vuitton Война России против Украины

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