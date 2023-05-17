Наемники ЧВК Ветераны носят шевроны с портретом Путина. От разгрома под Бахмутом их это не спасло — фото

17 мая, 17:14
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Лик Путина, вероятно, должен был мотивировать его штурмовиков на «великие подвиги» (Фото:Скриншот видео t.me/generalmarsel)

Лик Путина, вероятно, должен был мотивировать его штурмовиков на «великие подвиги» (Фото:Скриншот видео t.me/generalmarsel)

Как оказалось, наемники российской ЧВК Ветераны, отправленные в качестве подкрепления оккупационным силам РФ под Бахмут, носят на себе шевроны с портретом кремлевского диктатора Владимира Путина.

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Об этом рассказали в Telegram-канале DeepStateUA, опубликовав соответствующее фото.

Трофейный шеврон попал в руки бойцов ВСУ в результате разгрома данной ЧВК в районе одной из высот в окрестностях города.

Видео дня

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Оказавшись в плену, оккупант сразу же начал врать, что ехать на войну якобы не хотел (Фото:Скриншот видео small10space/Twitter) Уже не такой дерзкий. Наемник ЧВК «Ветераны» разрыдался, попав в руки бойцов ВСУ под Бахмутом — видео

Кроме того, было захвачено несколько наемников, один из которых настолько испугался, что сразу же разрыдался, пытаясь выставить себя «жертвой обстоятельств».

На обнародованном в соцсетях видео боя видно, что благодаря умелым действиям 225-го батальона 127-й отдельной бригады ТрО, оккупанты из ЧВК Ветераны были ликвидированы, а те, кто выжил, либо разбежались, либо оказались в плену.

Таким образом Силы обороны не только нанесли поражение очередной российской ЧВК, но и показательно унизили самого Путина, чей лик, вероятно, должен был мотивировать его штурмовиков на «великие подвиги».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Наемники Бахмут ЧВК Война России против Украины

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