Боец ВСУ обнаружил у себя в униформе гнездо с отложенными яйцами — фото 27 июня, 11:43 Бойцу пришлось отдать свою униформу во временное пользование пернатых (Фото:pozyvnoy_esenin/Twitter)

Украинский военнослужащий поделился у себя в соцсетях историей с довольно необычным примером знакомства с дикой природой.

Повесив свою униформу сушиться после стирки, спустя какое-то время он обнаружил в ней гнездо.

Фото: pozyvnoy_esenin/Twitter

Фото: pozyvnoy_esenin/Twitter

Более того, свившая его птица даже успела отложить там яйца, в результате чего бойцу пришлось отдать свою парку во временное пользование будущей пернатой семье.

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Фото: pozyvnoy_esenin/Twitter

«Пацаны, вовремя снимайте форму после стирки», — посоветовал украинский защитник, делясь соответствующими фото.