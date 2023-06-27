Боец ВСУ обнаружил у себя в униформе гнездо с отложенными яйцами — фото

27 июня, 11:43
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Бойцу пришлось отдать свою униформу во временное пользование пернатых (Фото:pozyvnoy_esenin/Twitter)

Бойцу пришлось отдать свою униформу во временное пользование пернатых (Фото:pozyvnoy_esenin/Twitter)

Украинский военнослужащий поделился у себя в соцсетях историей с довольно необычным примером знакомства с дикой природой.

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Повесив свою униформу сушиться после стирки, спустя какое-то время он обнаружил в ней гнездо.

pozyvnoy_esenin/Twitter
Фото: pozyvnoy_esenin/Twitter
pozyvnoy_esenin/Twitter
Фото: pozyvnoy_esenin/Twitter

Более того, свившая его птица даже успела отложить там яйца, в результате чего бойцу пришлось отдать свою парку во временное пользование будущей пернатой семье.

Видео дня

pozyvnoy_esenin/Twitter
Фото: pozyvnoy_esenin/Twitter

«Пацаны, вовремя снимайте форму после стирки», — посоветовал украинский защитник, делясь соответствующими фото.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Животные Яйца Птицы Униформа Война России против Украины

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