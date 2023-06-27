Боец ВСУ обнаружил у себя в униформе гнездо с отложенными яйцами — фото
Бойцу пришлось отдать свою униформу во временное пользование пернатых (Фото:pozyvnoy_esenin/Twitter)
Украинский военнослужащий поделился у себя в соцсетях историей с довольно необычным примером знакомства с дикой природой.
Повесив свою униформу сушиться после стирки, спустя какое-то время он обнаружил в ней гнездо.
Более того, свившая его птица даже успела отложить там яйца, в результате чего бойцу пришлось отдать свою парку во временное пользование будущей пернатой семье.
«Пацаны, вовремя снимайте форму после стирки», — посоветовал украинский защитник, делясь соответствующими фото.