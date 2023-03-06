«А у вас есть интернет?». В соцсетях шутят над глупыми стереотипами иностранцев об Украине

6 марта, 15:05
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В мире лишь недавно начали открывать для себя Украину по-настоящему (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

В мире лишь недавно начали открывать для себя Украину по-настоящему (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Несмотря на огромный вклад украинцев в мировую историю, культуру и науку, многие иностранцы до сих пор видят их где-то на отшибе цивилизованного мира.

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Одной из основных причин этого является слишком продолжительное нахождение в политической и экономической орбите России, из-за чего некоторые даже после развала СССР долго воспринимали два разных народа как «одно целое».

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И хотя сейчас мы активно избавляемся от последствий многолетнего деструктивного влияния РФ, которая вмешивалась практически во все аспекты нашей жизни, за рубежом за этими переменами не поспевают и до сих пор воспринимают Украину «страной третьего мира».

При этом стереотипы иностранцев бывают настолько глупыми, что буквально граничат с абсурдом.

Сталкиваясь с гражданами Украины, они интересуются, есть ли у тех интернет, ходят ли они на концерты и вообще, знают ли, что такое холодильник.

Роман Еримеенко/Facebook
Фото: Роман Еримеенко/Facebook
Роман Еримеенко/Facebook
Фото: Роман Еримеенко/Facebook
Роман Еримеенко/Facebook
Фото: Роман Еримеенко/Facebook
Роман Еримеенко/Facebook
Фото: Роман Еримеенко/Facebook
Роман Еримеенко/Facebook
Фото: Роман Еримеенко/Facebook
Роман Еримеенко/Facebook
Фото: Роман Еримеенко/Facebook
Роман Еримеенко/Facebook
Фото: Роман Еримеенко/Facebook
Роман Еримеенко/Facebook
Фото: Роман Еримеенко/Facebook
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия СССР Российская агрессия Украинцы Иностранцы Советские мифы Стереотипы Война России против Украины

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