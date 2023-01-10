За 10 лет на 24 позиции. Украинский паспорт поднялся в рейтинге Henley Passport Index 10 января, 17:03 У украинского паспорта есть перспективы попасть в десятку самых «мощных» (Фото:ГМС)

За последние 10 лет паспорт гражданина Украины поднялся на 24 позиции в международном рейтинге Henley Passport Index.

Как сообщается, по итогам 2022 года он занял 35-е место, тогда как в 2012 году был только на 60-м.

Данный рейтинг формируется исходя из того, в какое количество стран обладатель паспорта может въезжать без предварительного получения визы.

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Для граждан Украины на сегодняшний день в этом смысле доступны 144 государств и территории из 227 учтенных при составлении рейтинга.

При этом его составители допускают, что в будущем украинский паспорт способен войти и в десятку самых «мощных» в мире, чему может поспособствовать принятие страны в Европейский союз.