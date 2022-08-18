Россияне в Европе. В Польше пьяный мужчина напал на прохожих с криками «я люблю Путина» — видео

18 августа, 15:20
Мужчина вел себя агрессивно (Фото:Скриншот/twitter.com/visegrad24)

Мужчина вел себя агрессивно (Фото:Скриншот/twitter.com/visegrad24)

В Варшаве агрессивный россиянин набросился на спасателей, которые помогали человеку, с криками «я люблю Путина», об этом сообщает Warszawaw Pigulce.

Мужчина набросился с кулаками на спасателей. В ответ его попросили успокоиться.

«Я люблю Путина. А почему нет? Это мое право, не правда ли? У вас здесь демократия?», — кричал он, добавляя пошлые высказывания относительно отношений США и Польши.

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В какой-то момент между мужчиной и прохожим возникла потасовка.

Поскольку иностранец был агрессивным, его задержали и передали полиции.

НВ
Фото: НВ
https://twitter.com/visegrad24/status/1560028257063501824?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1560028257063501824%7Ctwgr%5Eea7dd8df073ced9c5c108c3e0b14032928dce154%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2022%2F08%2F18%2F7363822%2F

Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предложит рассмотреть вопрос запрета выдачи виз россиянам на неформальной встрече глав МИД в конце августа.

Идея полного запрета на въезд в западные страны для россиян находит все больше сторонников: помимо Украины, такие призывы озвучивают европейские соседи России. Многие из них уже закрыли границы для граждан РФ.

8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны ЕС.

Перед этим посольство Латвии в России остановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок. Эстония приняла решение с 18 августа запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной.

https://www.youtube.com/watch?v=TABPquvx9E4
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Польша Война России против Украины

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