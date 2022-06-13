«Коты с мощной аурой». Профиль в Facebook коллекционирует самые смешные фото домашних животных
Имеет хорошее выражение лица (Фото:Cats With Powerful Auras/Facebook)
Профиль в Facebook Cats With Powerful Auras (Коты с мощной аурой) коллекционирует смешные фото домашних животных в разных жизненных ситуациях. НВ собрало несколько милых постов.
У белого кота день рождения. Приблизительно так реагируют украинцы на новые «юбилеи» от Генштаба, когда потери оккупантов достигали 10 тысяч, 20 тысяч и 30 тысяч.
Твое лицо, когда слышишь сирену 5 раз в день.
Украинцы, когда случайно обнаружили в своих плейлистах российских исполнителей.
Слышишь авиацию над своим домом, но знаешь, что это свои:
Каждый украинец, когда узнал, что президент Франции Эммануэль Макрон снова позвонил российскому диктатору Владимиру Путину.
Когда пытаешься незаметно дойти до своего подъезда в последние минуты до комендантского времени.
Ты спокойно спишь, потому что знаешь, что тебя защищают ВСУ.
Когда Германия в очередной раз пообещала передать оружие, а получилось лишь глубокое беспокойство.
Напомним, что украинские пенсионеры из Троещины, создавшие шутливый отряд Байдена, опубликовали третье видео на своем канале. Их новая цель – глава Чечни Рамзан Кадыров.
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