«Коты с мощной аурой». Профиль в Facebook коллекционирует самые смешные фото домашних животных

13 июня, 20:55
Цей матеріал також доступний українською
Имеет хорошее выражение лица (Фото:Cats With Powerful Auras/Facebook)

Имеет хорошее выражение лица (Фото:Cats With Powerful Auras/Facebook)

Профиль в Facebook Cats With Powerful Auras (Коты с мощной аурой) коллекционирует смешные фото домашних животных в разных жизненных ситуациях. НВ собрало несколько милых постов.

У белого кота день рождения. Приблизительно так реагируют украинцы на новые «юбилеи» от Генштаба, когда потери оккупантов достигали 10 тысяч, 20 тысяч и 30 тысяч.

https://www.facebook.com/powerfulcatgod/photos/a.276154186408270/740396099984074/?type=3

Твое лицо, когда слышишь сирену 5 раз в день.

Видео дня
https://www.facebook.com/powerfulcatgod/photos/a.276154186408270/711776532846031/?type=3

Украинцы, когда случайно обнаружили в своих плейлистах российских исполнителей.

https://www.facebook.com/powerfulcatgod/photos/a.276154186408270/436116497078704/?type=3

Слышишь авиацию над своим домом, но знаешь, что это свои:

https://www.facebook.com/powerfulcatgod/photos/a.276154186408270/511520299538323/?type=3

Каждый украинец, когда узнал, что президент Франции Эммануэль Макрон снова позвонил российскому диктатору Владимиру Путину.

https://www.facebook.com/powerfulcatgod/photos/a.276154186408270/477253552964998/?type=3

Когда пытаешься незаметно дойти до своего подъезда в последние минуты до комендантского времени.

https://www.facebook.com/powerfulcatgod/photos/a.276154186408270/513290272694659/?type=3

Ты спокойно спишь, потому что знаешь, что тебя защищают ВСУ.

https://www.facebook.com/powerfulcatgod/photos/a.276154186408270/620092895347729/?type=3

Когда Германия в очередной раз пообещала передать оружие, а получилось лишь глубокое беспокойство.

https://www.facebook.com/powerfulcatgod/photos/a.276154186408270/415851365771884/?type=3

Напомним, что украинские пенсионеры из Троещины, создавшие шутливый отряд Байдена, опубликовали третье видео на своем канале. Их новая цель – глава Чечни Рамзан Кадыров.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Коты Милота Смешные фото

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X