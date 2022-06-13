«Коты с мощной аурой». Профиль в Facebook коллекционирует самые смешные фото домашних животных 13 июня, 20:55 Цей матеріал також доступний українською Имеет хорошее выражение лица (Фото:Cats With Powerful Auras/Facebook)

Профиль в Facebook Cats With Powerful Auras (Коты с мощной аурой) коллекционирует смешные фото домашних животных в разных жизненных ситуациях. НВ собрало несколько милых постов.

У белого кота день рождения. Приблизительно так реагируют украинцы на новые «юбилеи» от Генштаба, когда потери оккупантов достигали 10 тысяч, 20 тысяч и 30 тысяч.

Твое лицо, когда слышишь сирену 5 раз в день.

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Украинцы, когда случайно обнаружили в своих плейлистах российских исполнителей.

Слышишь авиацию над своим домом, но знаешь, что это свои:

Каждый украинец, когда узнал, что президент Франции Эммануэль Макрон снова позвонил российскому диктатору Владимиру Путину.

Когда пытаешься незаметно дойти до своего подъезда в последние минуты до комендантского времени.

Ты спокойно спишь, потому что знаешь, что тебя защищают ВСУ.

Когда Германия в очередной раз пообещала передать оружие, а получилось лишь глубокое беспокойство.

Напомним, что украинские пенсионеры из Троещины, создавшие шутливый отряд Байдена, опубликовали третье видео на своем канале. Их новая цель – глава Чечни Рамзан Кадыров.



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