«Оператора колл-центра забыли спросить». Как украинцы реагируют на заявление Макрона о сохранении дипломатических отношений с Россией 7 июня, 16:39 Цей матеріал також доступний українською Какими тарифами он пользуется? (Фото:Moshkovsky_art/Facebook)

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Россию не стоит «унижать», чтобы после прекращения боевых действий в Украине можно было проводить «дипломатические переговоры». Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету государства, чтобы «сохранить лицо» российскому диктатору Владимиру Путину. Украинцы продолжают высмеивать такие заявления президента Франции в Сети, а НВ собрало мемы и шутки.

Адвокат Виктор Бенед нашел выход из ситуации: можно не унижать РФ и Путина, а просто «избавиться от них».

Большинство шуток были связаны с постоянными звонками Макрона главе Кремля. В этом меме последний просит передать миру, чтобы его не обижали больше.

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А вот тайная запись завершения разговоров лидеров стран.

Другие пользователи предлагают президенту Франции начать уже в конце концов вести себя как лидер европейской страны, а не оператор колл-центра.

Даже название нового торта придумали на смену Наполеону (император французов, который в 1800-х годах пошел с войной на Москву). Правда, рецепт без яиц.

Иллюстрация под названием «когда кончились бесплатные минуты на звонки».

Надпись на картинке: когда ты не можешь полностью сдаться, потому что это не твоя страна.

Тем временем в TikTok снимают видео о реакции Зеленского на предложения сохранить дипломатию с Россией и репутацию Путина.

Взгляните, какая красивая картина.

Но и вариант сохранения «лица» русского диктатора тоже нашли.





Напомним, Как сообщает Le Point, в интервью французской региональной прессе Макрон заявил: российский диктатор Владимир Путин совершил «фундаментальную и историческую ошибку» для себя, своего народа и истории, начав полномасштабное вторжение в Украину. По мнению французского президента, Путин «изолировался».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что желание некоторых европейских политиков «сохранить лицо» Путину — это «тяжелая болезнь».

По информации агентства Reuters, по крайней мере, три европейских страны — Италия, Венгрия и Кипр — предлагали, чтобы в итоговом заявлении саммита 30—31 мая лидеры ЕС открыто озвучили призыв к прекращению огня в Украине и мирным переговорам с Россией. Предложение трех стран не поддержали остальные члены ЕС.



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