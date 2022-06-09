«Рамзан, ну что ты мелешь?». Украинские пенсионеры из отряда Байдена нашли новое биологическое оружие против Кадырова 9 июня, 14:45 Цей матеріал також доступний українською Дон-дон (Фото:Отряд Байдена/YouTube)

Украинские пенсионеры из Троещины, создавшие шутливый отряд Байдена, опубликовали третье видео на своем канале. Их новая цель — глава Чечни Рамзан Кадыров.

" Ты можешь собрать в кучу свои остатки мозгов и высказать свое мнение так, чтобы всем было понятно", - говорит в начале один из пенсионеров.

Видео началось со вставки обращения самого Кадырова, где понятно только "дон-дон". Дальше пенсионеры продемонстрировали будто бы дневник главы Чечни с одними двойками. Среди уроков там прописаны "устройство барана" и "барановедение", а также учительское замечание красной ручкой «мял барана на уроке».

Видео дня

В конце видео подразделение Байдена взяло на себя ответственность разработать новое биологическое оружие — боевых баранов. На видео также продемонстрировали милого барашка.

Напомним, что ранее украинские пенсионеры представили видео о новом «биологическом оружии», которое должно помочь ВСУ в борьбе против России – гуси. Отметим, что Минобороны РФ распространяло фейки о биолабораториях в Украине. Видеопрезентация появилась на YouTube канале отряда.

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