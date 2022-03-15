Любит сыр и ищет взрывчатку 🐕. В ГСЧС представили пса Патрона, который служит в команде черниговских пиротехников 15 марта, 12:16 Цей матеріал також доступний українською Пес Патрон (Фото:ГСЧС)

Спасатели рассказали о двухлетней служебной собаке по кличке Патрон, которая находится в команде пиротехников Черниговской области.

«Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята при случае балуют его вкусненьким», — написали спасатели в Telegram.

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