Хвостатый защитник. В Кривом Роге местное ТрО нашло новую семью для уличного кота

15 апреля, 20:44
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С такими защитниками можно спать спокойно (Фото:Криворожская отдельная бригада территориальной обороны)

С такими защитниками можно спать спокойно (Фото:Криворожская отдельная бригада территориальной обороны)

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К криворожской ТрО присоединился котик, которому дали прозвище Патрон, как у собачонки, работающей с Черниговским ГСЧС. Еще одна история брошенных животных со счастливым концом, которую рассказала в соцсетях отдельная бригада территориальной обороны Кривого Рога.

«После сна, перекуса и принятия присяги на верность украинскому народу, новоприбывшего бойца причислили в отдел морально-психологического обеспечения, где он начал работу с личным составом», — говорится в посте.

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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=138308385435125&id=106929238573040

Кроме этого ТРО сообщили, что сейчас Патрон нашел новую семью и «находится в резерве». Котик теперь в безопасности.

Напомним, что на фоне полномасштабного вторжения России в Украину многим пришлось покинуть своих любимцев во время эвакуации или владельцы погибли, и животные остались сами. Котики и собачки бродят по улицам разбомбленных городов. Но им часто везет встретить новую семью или вернуться к старой благодаря волонтерам. НВ собрало несколько историй со счастливым концом.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Коты Российско-украинская война Милота Территориальная оборона

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