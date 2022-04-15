Хвостатый защитник. В Кривом Роге местное ТрО нашло новую семью для уличного кота 15 апреля, 20:44 Цей матеріал також доступний українською С такими защитниками можно спать спокойно (Фото:Криворожская отдельная бригада территориальной обороны)

К криворожской ТрО присоединился котик, которому дали прозвище Патрон, как у собачонки, работающей с Черниговским ГСЧС. Еще одна история брошенных животных со счастливым концом, которую рассказала в соцсетях отдельная бригада территориальной обороны Кривого Рога.

«После сна, перекуса и принятия присяги на верность украинскому народу, новоприбывшего бойца причислили в отдел морально-психологического обеспечения, где он начал работу с личным составом», — говорится в посте.

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Кроме этого ТРО сообщили, что сейчас Патрон нашел новую семью и «находится в резерве». Котик теперь в безопасности.

Напомним, что на фоне полномасштабного вторжения России в Украину многим пришлось покинуть своих любимцев во время эвакуации или владельцы погибли, и животные остались сами. Котики и собачки бродят по улицам разбомбленных городов. Но им часто везет встретить новую семью или вернуться к старой благодаря волонтерам. НВ собрало несколько историй со счастливым концом.



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