«Какое отпустить, мы только начали». Остапчук потролил Марченко за ее обращение к Зеленскому и Эрдогану 14 апреля, 16:35 Цей матеріал також доступний українською «Мы только начали смотреть этот сериал» (Фото:Владимир Остапчук/Instagram)

Украинский телеведущий Владимир Остапчук потролил супругу пророссийского нардепа Виктора Медведчука Оксану Марченко, которая обратилась к президентам Украины и Турции, чтобы те отпустили ее мужа. Курьезное видео Остапчук обнародовал в своем Instagram.

«Владимир Александрович, вы что, какое отпускать? Мы только начали этот сериал смотреть», — говорит Остапчук на видео.

Напомним, что 13 апреля в Сети появилось видеообращение жены нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, недавно задержанного СБУ, телеведущей Оксаны Марченко. Она обратилась к президентам Украины и Турции Владимиру Зеленскому и Реджепу Эрдогану с просьбой освободить мужа. НВ собрало мемы украинцев об обращении телеведущей.



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