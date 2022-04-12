«Рекорд скорости создания мемов». Молниеносная реакция соцсетей на задержание Медведчука

12 апреля, 22:44
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Видео, которого ждут все украинцы (Фото:Максим Сердюк/Facebook)

Видео, которого ждут все украинцы (Фото:Максим Сердюк/Facebook)

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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию задержанного нардепа от пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука. Сразу после этого украинцы установили новый рекорд скорости создания мемов и сочинения шуток. НВ собрало лучшие из них.

Журналист Украинской Правды Михаил Ткач выразил готовность быть адвокатом Медведчука.

https://www.facebook.com/100001785942179/posts/4971175529618596/

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов поделился радостью с подписчиками.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/5106538159429679

Нардеп от партии Слуга Народа Роман Грищук отметил, что Украина установила новый рекорд по скорости создания мемов.

Видео дня
https://www.facebook.com/grishchukroma/posts/5235817256441093

Главный редактор Слуха Максим Сердюк подобрал отличный мем для ситуации.

https://www.facebook.com/1810345270/posts/10216318381671413/

Этот мем должен здесь быть.

https://www.facebook.com/100004241141588/posts/2188868087931208/

Журналистка Схем Валерия Егошина просит видео, где Медведчук скажет «паляниця».

https://www.facebook.com/100002015526500/posts/5007642205979581/

Блогер Антон Ходза имеет хорошее предложение.

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10216019864849289

Корреспондент РБК Милан Лелич отметил, что новость о задержании Медведчука объединила украинцев еще больше.

https://www.facebook.com/100003172771531/posts/4928059413976436/

Классика.

https://twitter.com/PaparazziSutki/status/1513949820377083910

Внимание, здесь комментарий самого Медведчука.

https://twitter.com/IDemokrator/status/1513950048207392782

Мемы уже не остановить.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/111809001498418
https://www.facebook.com/Memagramm/posts/111806238165361
https://www.facebook.com/Memagramm/posts/111798481499470
https://www.facebook.com/Memagramm/posts/111793251499993

Новый клип от нардепа ОПЗЖ.

@konecputina Медведчук - Bad Guy (Пойман) #медведчук #badguy #рек #рекомендации #україна🇺🇦 ♬ оригинальный звук - HyiLo

Напомним, что глава государства сообщил, что кум российского диктатора Владимира Путина был задержан в результате спецоперации СБУ, и пообещал позже озвучить подробности.

18 марта суд во Львове заочно арестовал Медведчука.

В апреле секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что арестованным самолетом Медведчука заблокировали взлетно-посадочную полосу в аэропорту Киев, и теперь он работает на благо Украины.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Виктор Медведчук Реакция соцсетей Мемы

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