«Рекорд скорости создания мемов». Молниеносная реакция соцсетей на задержание Медведчука 12 апреля, 22:44 Цей матеріал також доступний українською Видео, которого ждут все украинцы (Фото:Максим Сердюк/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию задержанного нардепа от пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука. Сразу после этого украинцы установили новый рекорд скорости создания мемов и сочинения шуток. НВ собрало лучшие из них.

Журналист Украинской Правды Михаил Ткач выразил готовность быть адвокатом Медведчука.

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов поделился радостью с подписчиками.

Нардеп от партии Слуга Народа Роман Грищук отметил, что Украина установила новый рекорд по скорости создания мемов.

Видео дня

Главный редактор Слуха Максим Сердюк подобрал отличный мем для ситуации.

Этот мем должен здесь быть.

Журналистка Схем Валерия Егошина просит видео, где Медведчук скажет «паляниця».

Блогер Антон Ходза имеет хорошее предложение.

Корреспондент РБК Милан Лелич отметил, что новость о задержании Медведчука объединила украинцев еще больше.

Классика.

Внимание, здесь комментарий самого Медведчука.

Мемы уже не остановить.

Новый клип от нардепа ОПЗЖ.

Напомним, что глава государства сообщил, что кум российского диктатора Владимира Путина был задержан в результате спецоперации СБУ, и пообещал позже озвучить подробности.

18 марта суд во Львове заочно арестовал Медведчука.



В апреле секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что арестованным самолетом Медведчука заблокировали взлетно-посадочную полосу в аэропорту Киев, и теперь он работает на благо Украины.

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