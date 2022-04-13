«Оксана, у тєбя скучноє ліцо». Реакция соцсетей на обращение жены Медведчука к Зеленскому и Эрдогану 13 апреля, 21:52 Цей матеріал також доступний українською Обращение ко всему миру (Фото:Victor Bened/Facebook)

13 апреля в Сети появилось видеообращение жены нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, недавно задержанного СБУ, телеведущей Оксаны Марченко. Она обратилась к президентам Украины и Турции Владимиру Зеленскому и Реджепу Эрдогану с просьбой освободить мужа. Украинцев уже невозможно остановить, поэтому вот вам подборка мемов от Сети.

Видео обращений Марченко опубликовала на своем YouTube канале.

Комик и музыкант Иван Марунич анонсировал новый сериал.

Это слишком смешно, чтобы извиняться.

Адвокат Виктор Бенед принес сразу две мема. Первый был о платке, который Марченко надела, когда обращалась к Эрдогану.

Видео дня

Об этом шутили и другие.

Второй мем Бенеда просто легендарный.

Сценарист шоу Телевидение Торонто Максим Щербина задумался, к кому телеведущая обратится в следующий раз.

Само Телевидение Торонто тоже представило свою вариацию следующих обращений.

Собственно спецоперация прошла успешно: Марченко денацифицирована, а Медведчук демилитаризован.

Ожидание/Реальность.

Найди десять отличий.

Это смешно.

А какая ты сегодня Оксана?

Напомним, что глава государства сообщил, что кума российского диктатора Владимира Путина задержали в результате спецоперации СБУ, и пообещал позже озвучить подробности.

18 марта суд во Львове заочно арестовал Медведчука.

В апреле секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что арестованным самолетом Медведчука заблокировали взлетно-посадочную полосу в аэропорту Киев, и теперь он работает на благо Украины.

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