«Оксана, у тєбя скучноє ліцо». Реакция соцсетей на обращение жены Медведчука к Зеленскому и Эрдогану

13 апреля, 21:52
Цей матеріал також доступний українською
Обращение ко всему миру (Фото:Victor Bened/Facebook)

Обращение ко всему миру (Фото:Victor Bened/Facebook)

Поддержи НВ

13 апреля в Сети появилось видеообращение жены нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, недавно задержанного СБУ, телеведущей Оксаны Марченко. Она обратилась к президентам Украины и Турции Владимиру Зеленскому и Реджепу Эрдогану с просьбой освободить мужа. Украинцев уже невозможно остановить, поэтому вот вам подборка мемов от Сети.

Видео обращений Марченко опубликовала на своем YouTube канале.

https://www.youtube.com/watch?v=RtuslpaQjJk
https://www.youtube.com/watch?v=6z9WYbBrONY

Комик и музыкант Иван Марунич анонсировал новый сериал.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/5102457453142165

Это слишком смешно, чтобы извиняться.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3310925929126203

Адвокат Виктор Бенед принес сразу две мема. Первый был о платке, который Марченко надела, когда обращалась к Эрдогану.

Видео дня
https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3204929596453631

Об этом шутили и другие.

https://twitter.com/Serj_karpenko/status/1514279612997586952

Второй мем Бенеда просто легендарный.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3204949903118267

Сценарист шоу Телевидение Торонто Максим Щербина задумался, к кому телеведущая обратится в следующий раз.

https://twitter.com/max_shcherbyna/status/1514252291204866050

Само Телевидение Торонто тоже представило свою вариацию следующих обращений.

Собственно спецоперация прошла успешно: Марченко денацифицирована, а Медведчук демилитаризован.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6245844088778325

Ожидание/Реальность.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/112587384753913

Найди десять отличий.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/112626964749955

Это смешно.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/112646034748048

А какая ты сегодня Оксана?

https://twitter.com/stabilnosti/status/1514272953176932359

Напомним, что глава государства сообщил, что кума российского диктатора Владимира Путина задержали в результате спецоперации СБУ, и пообещал позже озвучить подробности.

18 марта суд во Львове заочно арестовал Медведчука.

В апреле секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что арестованным самолетом Медведчука заблокировали взлетно-посадочную полосу в аэропорту Киев, и теперь он работает на благо Украины.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Виктор Медведчук Оксана Марченко Реакция соцсетей Российско-украинская война

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X