Прогулка под дождем закончилась для оккупанта «ярким» суицидом — ВСУ показали видео
Оккупант самоликвидировался на фронте (Фото: Острые Картузы/Телеграм)
Российский солдат самоликвидировался на фронте после «встречи» с дроном.
Видео 2 июля показали бойцы подразделения Острые Картузы. Солдат думал, что дроны не летают во время ливня и решил проскочить к позициям украинских пехотинцев.
Однако «что-то в его подсчетах пошло не так» и из-за шума дождя оккупант не услышал звуки дрона, что над ним летает.
«Получив тяжелые ранения от Foot Crusher орк застрелился почти сразу после сброса», — говорится в заметке.