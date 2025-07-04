Российский солдат самоликвидировался на фронте после «встречи» с дроном.

Видео 2 июля показали бойцы подразделения Острые Картузы. Солдат думал, что дроны не летают во время ливня и решил проскочить к позициям украинских пехотинцев.

Однако «что-то в его подсчетах пошло не так» и из-за шума дождя оккупант не услышал звуки дрона, что над ним летает.

«Получив тяжелые ранения от Foot Crusher орк застрелился почти сразу после сброса», — говорится в заметке.