В сети показали момент, как ВСУ с помощью дрона-камикадзе точным ударом ликвидировали российского пехотинца. Он спрятался в мусорном контейнере, однако это его не спасло.

Видео в Telegram-канале показали бойцы подразделения Острые Картузы. На кадрах видно, как солдат армии РФ, прячась от украинского дрона, не нашел ничего лучше, чем залезть в мусорный бак.

«Подумал, что это лучшее место для захоронения. Такое ощущение, будто и не выезжал из России», — говорится в заметке.

Через несколько мгновений точным ударом ВСУ ликвидировали оккупанта. «Хорошая история с хорошим финалом», — подытожили в конце сообщение.

До этого его сослуживец тоже принял неправильное решение, пытаясь спрятаться от удара ВСУ в сельском туалете. Это стало его последним решением.