Больше его никто не видел. Оккупант, прячась от украинского дрона, залез в мусорный контейнер, однако это его не спасло — видео
ВСУ ликвидировали российского солдата, который спрятался в мусорном баке (Фото: Подразделение Острые Картузы/Telegram/скриншот)
В сети показали момент, как ВСУ с помощью дрона-камикадзе точным ударом ликвидировали российского пехотинца. Он спрятался в мусорном контейнере, однако это его не спасло.
Видео в Telegram-канале показали бойцы подразделения Острые Картузы. На кадрах видно, как солдат армии РФ, прячась от украинского дрона, не нашел ничего лучше, чем залезть в мусорный бак.
«Подумал, что это лучшее место для захоронения. Такое ощущение, будто и не выезжал из России», — говорится в заметке.
Через несколько мгновений точным ударом ВСУ ликвидировали оккупанта. «Хорошая история с хорошим финалом», — подытожили в конце сообщение.
До этого его сослуживец тоже принял неправильное решение, пытаясь спрятаться от удара ВСУ в сельском туалете. Это стало его последним решением.