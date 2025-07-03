Больше его никто не видел. Оккупант, прячась от украинского дрона, залез в мусорный контейнер, однако это его не спасло — видео

3 июля, 17:38
ВСУ ликвидировали российского солдата, который спрятался в мусорном баке (Фото: Подразделение Острые Картузы/Telegram/скриншот)

В сети показали момент, как ВСУ с помощью дрона-камикадзе точным ударом ликвидировали российского пехотинца. Он спрятался в мусорном контейнере, однако это его не спасло.

Видео в Telegram-канале показали бойцы подразделения Острые Картузы. На кадрах видно, как солдат армии РФ, прячась от украинского дрона, не нашел ничего лучше, чем залезть в мусорный бак.

«Подумал, что это лучшее место для захоронения. Такое ощущение, будто и не выезжал из России», — говорится в заметке.

Через несколько мгновений точным ударом ВСУ ликвидировали оккупанта. «Хорошая история с хорошим финалом», — подытожили в конце сообщение.

До этого его сослуживец тоже принял неправильное решение, пытаясь спрятаться от удара ВСУ в сельском туалете. Это стало его последним решением.

