Как сообщают украинские бойцы, на роботизированном комплексе они заехали на 450 метров вглубь вражеских позиций и похитили пулемет (Фото: t.me/ab3army)

Соовтетствующий видеоролик был опубликован 2 июля в официальном Telegram-канале подразделения.

Украинские бойцы в описании записи операции вспомнили нецензурный перевод легендарной криминальной комедии Гая Ричи Snatch — Спи*дили.

«С помощью средств наблюдения бойцы Третьей штурмовой зарисовали ПКМ противника. На НРК заехали на 450 метров вглубь вражеских позиций, и пока оккупант щелкал е*балом — тактически похитили пулемет. Лица профессионалов, которые собрались тушить россиян из их же „пеки“, и кадры „спецоперации“ — в этом видео», — сообщили в 3-й штурмовой бригаде.

20 марта в Харьковской области бойцы Третьего армейского корпуса взяли в плен российского оккупанта с помощью беспилотника.

Как рассказали украинские защитники, российский оккупант «увидел, как от сбросов летят головы его соратников, и начал просить помилования».

«Так, вместо боеприпаса получил шоколадку, инструкцию и двинулся за „птичкой“. Дроном вывели его к нашим позициям и методично взяли», — заявили они.

14 апреля представаители 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода сообщили, что на Торецком направлении Силы обороны разбили штурмовую группу армии РФ, пытавшуюся штурмовать позиции. Единственного выжившего российского оккупанта взяли в плен с помощью БПЛА.

«Стрелецкими сражениями всю группу удалось загнать в один блиндаж, куда сразу полетели FPV и бомберы. После плотных бомбардировок оттуда выдвинулся раненый оккупант, который хотел сдаться», — рассказали украинские военнослужащие.

19 июня украинские военнослужащие из 414-й бригады беспилотных систем Птахи Мадяра с помощью FPV-дрона взяли в плен вражеского пехотинца.