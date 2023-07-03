Российский танкист устроил стриптиз прямо на поле боя — видео 3 июля, 16:53 Раздевшись, российский эксгибиционист спрятался в высокой траве (Фото:Скриншот видео t.me/supernova_plus)

В связи с активными наступательными действиями украинской армии обстановка на фронте накаляется настолько, что захватчикам из РФ порой приходится раздеваться догола, чтобы хоть немного охладиться.

Об этом свидетельствует появившееся в соцсетях видео с экипажем подбитого ВСУ российского танка.

На нем видно, как во время бегства один из его членов прямо на ходу срывает с себя комбинезон вместе с нижним бельем, устраивая на поле боя какое-то подобие стриптиза.

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Немного «потанцевав» в чем мать родила, российский эксгибиционист, последовав примеру своих сослуживцев, упал в траву.

Дальнейшая судьба «мальчика без трусиков» и двух его товарищей неизвестна, однако, учитывая то, как резко они попадали на землю, сбежать им все же вряд ли удалось.

