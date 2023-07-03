«Мальчики в трусиках». Артиллерия ВСУ заставила оккупантов убегать в одном нижнем белье — видео 3 июля, 10:33 Удар ВСУ застал оккупантов в самый неподходящий для них момент (Фото:Скриншот видео Apocalypto321/Twitter)

В соцсетях появилось забавное видео с российскими военными, убегающими со своих позиций в одном лишь нижнем белье.

На обнародованных кадрах видно, как из двора захваченного домовладения в одном из украинских населенных пунктов выбегают двое оккупантов, пытаясь спастись от артиллерийского удара ВСУ.

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При этом из одежды на них одни лишь трусы, которые почему-то так и норовили сползти вниз, из-за чего россиянам приходилось поддерживать их руками.

В то же время, удалось ли оккупантам в итоге спастись, достоверно не известно, поскольку далее украинская артиллерия ударила и по тому двору, куда перепуганные «мальчики в трусиках» забежали, пытаясь спасти свои жизни.

Артилерія ЗСУ змусила окупантів тікати з подвір'я захопленого домоволодіння в одній спідній білизні🤭https://t.co/ZrXTN2FsHy pic.twitter.com/BeKJY4yKsW — NV (@tweetsNV) July 3, 2023