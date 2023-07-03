«Мальчики в трусиках». Артиллерия ВСУ заставила оккупантов убегать в одном нижнем белье — видео

3 июля, 10:33
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Удар ВСУ застал оккупантов в самый неподходящий для них момент (Фото:Скриншот видео Apocalypto321/Twitter)

Удар ВСУ застал оккупантов в самый неподходящий для них момент (Фото:Скриншот видео Apocalypto321/Twitter)

В соцсетях появилось забавное видео с российскими военными, убегающими со своих позиций в одном лишь нижнем белье.

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На обнародованных кадрах видно, как из двора захваченного домовладения в одном из украинских населенных пунктов выбегают двое оккупантов, пытаясь спастись от артиллерийского удара ВСУ.

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При этом из одежды на них одни лишь трусы, которые почему-то так и норовили сползти вниз, из-за чего россиянам приходилось поддерживать их руками.

В то же время, удалось ли оккупантам в итоге спастись, достоверно не известно, поскольку далее украинская артиллерия ударила и по тому двору, куда перепуганные «мальчики в трусиках» забежали, пытаясь спасти свои жизни.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Нижнее белье Война России против Украины

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