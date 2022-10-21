С первого раза не дошло. Оккупант попал в плен, его обменяли, он снова вернулся в Украину и умер — Стерненко

21 октября, 20:41
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Второй шанс дается не всем, по крайней мере, точно не россиянам (Фото:Сергей Стерненко/Telegram)

Второй шанс дается не всем, по крайней мере, точно не россиянам (Фото:Сергей Стерненко/Telegram)

Общественный активист и волонтер Сергей Стерненко рассказал в своем телеграмм-канале о попавшем в плен российском оккупанте, который вернулся через обмен в РФ, а затем приехал снова в Украину убивать, где наконец умер.

"Ну очень тупой оккупант. Приехал убивать украинцев. Попал в плен. Затем его обменяли. И он приперся к нам снова и умер», — пишет Стерненко.

В сообщении прикреплено видео, где этот оккупант рассказывает, что его зовут Касаткин Натан Юрьевич, в какой воинской части несет службу и на какой должности. В конце видео он даже говорит «Слава Украине» и «Путин ху**о».

Видео дня

Далее есть скриншот из сообщества ВКонтакте (запрещенная в Украине соцсеть), где рассказывают о том, что Касаткин умер на войне. Такое бывает, когда идешь в свободную и независимую страну убивать людей.

Напомним, что в российской Уфе прямо из самолета забрали в военкомат второго пилота, подпадающего под мобилизацию, из-за чего рейс в Турцию задержался на девять часов.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Оккупант Плен Сергей Стерненко

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