На яхтах. 23 россиянина сбежали от мобилизации в Южную Корею, но пустили только двоих — Reuters 12 октября, 21:41 Яхта с россиянами, приплывшими в Южную Корею, чтобы спастись от мобилизации (Фото:Кадр видео KBS News via YouTube)

Агентство ссылается на одного из южнокорейских депутатов и данные береговой охраны.

Въезд в страну разрешили только двоим россиянам, остальным отказали, сославшись на то, что цель их визита «неясна» и у них нет необходимых документов.

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Представитель министерства юстиции Южной Кореи сказал агентству, что у него нет деталей об этой ситуации.

Он также сообщил, что для въезда в страну россиянам нужно получить предварительное разрешение через электронную систему авторизации поездок Южной Кореи. Въехать им можно, как правило, без визы.

Один из собеседников агентства рассказал, что 11 октября с южнокорейского острова Уллындо и юго-восточного порта Пхохан вышли две яхты с 15 россиянами на борту.

По данным местного канала KBS, те, кто уплыл с Уллындо, сообщили береговой охране, что собираются вернуться во Владивосток, откуда прибыли.

Еще две яхты пока остаются в Пхохане, находящиеся на них люди намерены отправиться в Таиланд.

В репортаже канала KBS южнокорейские журналисты утверждают, что на судне были пятеро мужчин из России 20−40 лет. Один из них попросил у корреспондента воды.

Телеканал также привел фрагмент из отчета береговой охраны, в котором говорится, что один из россиян заявил, что выехал из Владивостока 27 сентября, а 30-го попытался войти на яхте в порт города Сокчхо, но ему отказали во въезде.

Береговая охрана Южной Кореи предоставила россиянам еду, воду и топливо на три дня, сообщает KBS.



