Оккупант прибежал к ВСУ, думая, что это российские военные. Его реакция бесценна — видео

25 августа, 16:28
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Лицо оккупанта, когда он осознал, что попал к ВСУ (Фото:Скриншот видео IhateTrenches/Twitter)

Лицо оккупанта, когда он осознал, что попал к ВСУ (Фото:Скриншот видео IhateTrenches/Twitter)

Американец ирландского происхождения Райан О’Лири, воевавших в рядах 59-й ОМБр против российских захватчиков, поделился очень занимательное видео из своего личного архива, снятое на одном из южных направлений.

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В ходе штурма вражеских позиций он вместе с сослуживцами зачистил окопы от сил противника, после чего стал ждать продвижения дружественных подразделений.

В какой-то момент О’Лири заметил бегущих в его сторону россиян, вероятно, решивших, что занятые ВСУ позиции все еще под ВС РФ, и открыл огонь, сразу же ликвидировав одного из них.

В свою очередь второй оккупант таки сумел добраться до окопа, и лишь тогда осознал, что попал в руки бойца Сил обороны.

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При этом его реакция на это, запечатленная камерой иностранного легионера, была просто бесценной.

Видео дня

https://twitter.com/IhateTrenches/status/1695030903284658499
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Добровольцы Легионеры Российские военные Война России против Украины

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