«Привет пану Зеленскому». Оккупанты хвастаются на камеру «захваченным» Bradley, а попав в плен, сразу плачут — видео

24 августа, 12:01
Поделиться:
Оказавшись в плену, оккупант уже не выглядел таким уж дерзким (Фото:Коллаж NV)

Оказавшись в плену, оккупант уже не выглядел таким уж дерзким (Фото:Коллаж NV)

В реальной жизни истории о «преступлении и наказании» могут быть значительно короче, чем в одноименно произведении столь любимого россиянами Федора Достоевского, но от того не менее поучительными.

Читайте также:
Жадный россиянин продал на рынок в Воронеже мясо, зараженное сибирской язвой

Украинский журналист Андрей Цаплиенко обнародовал два показательных видео, демонстрирующие, насколько капризной бывает судьба, особенно, если ты решил отправиться в чужую страну с оружием в руках.

Видео дня

На первом из них российский военный вместе со своими подельниками хвастался «захваченным» американским БМП M2 Bradley, заявляя, что теперь это якобы их «трофей».

Читайте также:

Bradley не получил никаких серьезных повреждений и продолжил движение (Фото:Скриншот видео NOELreports/Twitter) Bradley оказался не по зубам российским дронам-камикадзе Ланцет — видео

«Передаем привет пану Зеленскому… Щас мы пригоним мотолыгу и заберем эту ху*ню. Отряд Керчь», — бахвалились на камеру оккупанты.

Однако радоваться им довелось не долго, поскольку уже вскоре бойцы ВСУ пришли вернуть свое.

И тут уже россиянин, передававший привет Зеленскому, выглядел не таким дерзким и самоуверенным. Более того, попав в руки украинских военных, он сразу же расплакался, начав ныть, что ему всего лишь 19 лет.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Пленные Плен Российские военные Война России против Украины БМП M2 Bradley

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X