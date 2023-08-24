«Привет пану Зеленскому». Оккупанты хвастаются на камеру «захваченным» Bradley, а попав в плен, сразу плачут — видео 24 августа, 12:01 Оказавшись в плену, оккупант уже не выглядел таким уж дерзким (Фото:Коллаж NV)

В реальной жизни истории о «преступлении и наказании» могут быть значительно короче, чем в одноименно произведении столь любимого россиянами Федора Достоевского, но от того не менее поучительными.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко обнародовал два показательных видео, демонстрирующие, насколько капризной бывает судьба, особенно, если ты решил отправиться в чужую страну с оружием в руках.

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На первом из них российский военный вместе со своими подельниками хвастался «захваченным» американским БМП M2 Bradley, заявляя, что теперь это якобы их «трофей».

«Передаем привет пану Зеленскому… Щас мы пригоним мотолыгу и заберем эту ху*ню. Отряд Керчь», — бахвалились на камеру оккупанты.

Однако радоваться им довелось не долго, поскольку уже вскоре бойцы ВСУ пришли вернуть свое.

И тут уже россиянин, передававший привет Зеленскому, выглядел не таким дерзким и самоуверенным. Более того, попав в руки украинских военных, он сразу же расплакался, начав ныть, что ему всего лишь 19 лет.