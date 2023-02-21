«Нацисты, марсиане и теории заговора». В соцсетях издеваются над обращением «бункерного» диктатора Путина

21 февраля, 13:45
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Выступление Путина вызвало шквал насмешек (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Выступление Путина вызвало шквал насмешек (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Во вторник, 21 февраля, российский диктатор Владимир Путин впервые за долгое время решился покинуть свой бункер для публичного выступления.

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Во время своего обращения к федеральному собранию он озвучил уже традиционный для себя бред об «угрозе НАТО», «украинских нацистах», «величии РФ» и прочую чепуху, которая так нравится холуям, собравшимся на стендап главы кремлевского режима.

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В то же время в соцсетях речь Путина такого «фурора» не вызвала, спровоцировав лишь шквал насмешек и откровенных издевательств.

https://twitter.com/blablBla555/status/1627961982987997184
https://twitter.com/currrtains/status/1627962278359502848

Некоторые увидел в его выступлении признаки неуверенности, которую он пытался скрыть за пафосными заявлениями и угрозами странам Запада.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1627971468427501568
https://twitter.com/boris_reznikov/status/1627974745563045889
https://twitter.com/hria_novosti/status/1627971954991923200
https://twitter.com/A_Ra_Berlin/status/1627962417073336320

Кроме того, пользователи обратили внимание на то, с каким «интересом» некоторые присутствующие слушали своего вождя, отчаянно борясь с желанием уснуть.

Большинство же отнеслось к обращению Путина как к выступлению самого жалкого в мире клоуна.

https://twitter.com/sternenko/status/1627960370668208129
https://twitter.com/adyriavin/status/1627963447576264708
https://twitter.com/5th_kolonka/status/1627963331905454080
https://twitter.com/chesnolena/status/1627972327701987330
https://twitter.com/Romanov_Se/status/1627970115366014977
https://twitter.com/kirusha_kras/status/1627968281448534016
https://twitter.com/ArmoricaKing/status/1627959899991703552
https://www.facebook.com/1148304817/posts/pfbid0231JY7kbFNqHhrANnac8sv1YdwLnVJLgWNFrqJK7TBijVfdiMWRyE9CQUePbUqoRtl/
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02QGcW8Up7TFjfu26rTVMugC3kSSzzxTrP8n55k6oLiK3EKXpSiyf3SVg7tTroUsGFl&id=100001509750186
https://twitter.com/max_shcherbyna/status/1627974503123849216
https://twitter.com/Nik_160385/status/1627984879521615872
https://twitter.com/_nikozzz/status/1627997248331161602
https://twitter.com/Andrii_L1983/status/1628027180310573062
https://twitter.com/666_mancer/status/1627998951579308036
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Война России против Украины

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