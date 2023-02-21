«Нацисты, марсиане и теории заговора». В соцсетях издеваются над обращением «бункерного» диктатора Путина 21 февраля, 13:45 Выступление Путина вызвало шквал насмешек (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Во вторник, 21 февраля, российский диктатор Владимир Путин впервые за долгое время решился покинуть свой бункер для публичного выступления.

Во время своего обращения к федеральному собранию он озвучил уже традиционный для себя бред об «угрозе НАТО», «украинских нацистах», «величии РФ» и прочую чепуху, которая так нравится холуям, собравшимся на стендап главы кремлевского режима.

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В то же время в соцсетях речь Путина такого «фурора» не вызвала, спровоцировав лишь шквал насмешек и откровенных издевательств.

Некоторые увидел в его выступлении признаки неуверенности, которую он пытался скрыть за пафосными заявлениями и угрозами странам Запада.

Кроме того, пользователи обратили внимание на то, с каким «интересом» некоторые присутствующие слушали своего вождя, отчаянно борясь с желанием уснуть.

Большинство же отнеслось к обращению Путина как к выступлению самого жалкого в мире клоуна.