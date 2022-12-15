Стратегический тупик. Почему Путин отказался от важнейших публичных выступлений года и чего боится — все главные версии 15 декабря, 13:16 Сюжет Эксклюзив НВ У Владимира Путина нет ответов ни для элит, ни для народа РФ (Фото:Sputnik/Valery Sharifulin/Pool via REUTERS)

На фоне провалов РФ в Украине российский диктатор Владимир Путин отменил сразу два важнейших выступления, которые в Кремле привыкли называть «большим жанром»: ежегодную итоговую пресс-конференцию и послание Федеральному собранию.

Оба мероприятия традиционно служили площадкой для программных речей Путина и показательной бравады его «достижениями». Теперь же проведение пресс-конференции отменено, а послание Федеральному собранию перенесено на неопределенный срок.

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НВ собрал главные версии, объясняющих такой шаг Кремля на фоне проваленного российского вторжения в Украину.

Почему итоговая пресс-конференция и обращение к парламенту так важны для Путина

Ежегодное послание Федеральному собранию — то есть обеим палатам российского парламента — является одной из конституционных обязанностей каждого президента России. С 1994 года в Конституции РФ (ст. 84, пункт «е») есть положение о том, что глава государства «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства».

Последний раз Владимир Путин выступал с подобным обращением в апреле 2021 года — менее чем за год до вторжения в Украину и вскоре после того, как весь мир был встревожен беспричинным стягиванием российских войск к украинским границам. Тогда Путин озвучил ряд угроз в адрес западных стран, лживо заявил, что Россию якобы «цепляют без повода» и озвучил первые намеки ядерного шантажа. «Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношении РФ т.н. красную черту — а где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», — это заявление Путина тогда цитировали многие мировые СМИ.

После распада СССР ежегодное обращение к Федеральному собранию РФ не прозвучало вовремя лишь однажды. В 2017 году выступление Путина было перенесено на 1 марта 2018-го. Российские СМИ тогда связывали это с предвыборной кампанией диктатора (18 марта 2018 состоялись выборы президента РФ).

Однако в 2022 году Путин к Федеральному собранию так и не обратился. Более того, за две недели до конца года в Кремле допустили, что это обращение прозвучит уже в 2023 году. Собеседник российского госагентства ТАСС аргументировал это тем, что к посланию якобы нужно «серьезно готовиться, а до конца года осталось слишком мало времени».

Спикер Кремля Дмитрий Песков 14 декабря также допустил, что послание Путина к Федеральному собранию может состояться лишь в 2023 году. «В письменном виде [обращения] не бывает. В следующем году — безусловно, возможно. Прекратим гадать на кофейной гуще», — сказал Песков. Хотя еще несколько недель назад он утверждал, что Путин планирует обратиться к Федеральному собранию до конца текущего года.

Итоговая пресс-конференция года, хотя и не является формальной обязанностью главы РФ, однако многие годы оставалась неизменным пунктом пропагандисткой программы Путина.

Часто такой формат растягивался на многочасовое действо, в ходе которого Путин отвечал на вопросы о внутренней ситуации в РФ и ее внешней политике, продвигая удобные ему тезисы. Как напоминает ведущий внешнеполитический обозреватель британской The Telegraph Кон Кафлин (также является редактором по вопросам обороны), «обычно парадная встреча Владимира Путина с мировыми СМИ дает ему прекрасную возможность продемонстрировать свои достижения». «Поскольку все вопросы тщательно проверены заранее — чтобы гарантировать, что Путина не застигнут врасплох — марафонские сеансы длительностью по четыре с половиной часа дают ему полную свободу действий, чтобы провести мастер-класс по дезинформации».

Более того, ранее именно во время таких пресс-конференций Путин осмеливался бравировать теми преступлениями, в которых обвиняли Россию. Так, в 2020 году в ответ на вопрос о причастности российских спецслужб к покушению на Алексея Навального Путин издевательски заявил: «А травить-то его нам зачем? Это смешно. Кому он нужен-то? Если бы хотели, довели бы до конца». Аналогично он отверг обвинения в том, что российские хакеры вмешивались в американский избирательный процесс.

Тем не менее, в 2022 году Путин отказался и от этого формата — ежегодная пресс-конференция не состоится впервые за 10 лет (ее проводили с 2011 года, даже в разгар пандемии COVID-19). Дмитрий Песков подтвердил, что большой пресс-конференции Путина до Нового года «не планируется». Однако он допустил, что диктатор «найдет возможность поговорить с кремлевским пулом».

Что заставило диктатора отказаться от привычных « бенефисов»

Наиболее исчерпывающие сведения о возможных причинах нежелания Путина выступать на публике с масштабными заявлениями 15 декабря обнародовало издание The Moscow Times. Издание поговорило с шестью источниками, близкими к Кремлю и правительству, и выяснило, что большую пресс-конференцию все же готовили, однако решение отменить ее Владимир Путин принял лично и в последнюю минуту.

Этому поспособствовал целый ряд причин, поставивших диктатора в безвыигрышное положение. «Сдача Херсона, атака морскими беспилотниками базы ВМФ в аннексированном Севастополе, взрыв на Крымском мосту, объявление мобилизации, операции украинских военных на территории России, включая удары по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской области, — выбили из рук Владимира Путина все козыри, с которыми он собирался выйти к публике», — пишет The Moscow Times об отказе диктатора от «большого жанра» (так кремлевские чиновники на жаргоне называют форматы посланий, прямых линий, пресс-конференций).