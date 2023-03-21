Бойцы ВСУ приспособили дрон для сброса сосисок голодному псу — видео

21 марта, 16:37
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Пес расправился с непонятно откуда взявшимся лакомством за считанные секунды (Фото:Коллаж NV)

Пес расправился с непонятно откуда взявшимся лакомством за считанные секунды (Фото:Коллаж NV)

Помимо смертоносного оружия, вселяющего страх в сердца российских захватчиков, квадрокоптеры ВСУ бывают также удобным средством для ухода за животными, которыми часто обзаводятся на фронте украинские военные.

Хорошим примером этому стала операция «Накорми собрата», видео которой было обнародовано в соцсетях.

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Чтобы подкормить знакомого пса, вместо ВОГов, которые обычно скидываются на головы оккупантов, украинские защитники зафиксировали на беспилотнике несколько сосисок.

Видео дня

После этого они направили дрон в заданный сектор, где подготовленная посылка была сброшена точно под нос четвероногого любимца, который моментально расправился с непонятно откуда взявшимся лакомством.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1638189913689473025?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Беспилотники Животные Собаки Сосиски Дроны Война России против Украины

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