Организаторы «путинга» в Лужниках опозорились, включив скрипачкам фонограмму гитар — видео

22 февраля, 15:39
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Сгладить неловкость режиссерам трансляции не удалось (Фото:Скриншот видео tweetsNV)

Сгладить неловкость режиссерам трансляции не удалось (Фото:Скриншот видео tweetsNV)

В среду, 22 февраля, россияне решили устроить в московских Лужниках музыкальный митинг с участием своего диктатора Владимира Путина, однако снова опозорились.

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Фальшивым оказался не только повод для концерта, посвященного так называемым «защитникам отечества», которые на самом деле являются военными преступниками, и «благодарные» им граждане РФ, согнанные на стадион в качестве массовки, но и сама программа мероприятия.

Видео дня

Во время одного из номеров организаторы включили вышедшим на сцену скрипачкам фонограмму с гитарами.

В свою очередь режиссеры «путинга», чтобы хоть как-то сгладить неловкость, сразу же переключились на трибуны, однако выражения лиц зрителей лишь усилили эффект кринжа.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1628383430495944707
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Музыка Российская агрессия Москва Митинг Концерт Скрипка Конфуз Война России против Украины

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