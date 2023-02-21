Бойцы Эдельвейса ткнули Путина и Соловьева носом в их бред по поводу названия бригады — видео 21 февраля, 16:40 Название Эдельвейс, которое Путин назвал «нацистским», носит подразделение УФСИН РФ (Фото:Sergei Savostyanov/REUTERS)

Военнослужащие 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уличили кремлевский режим в лицемерии по поводу названия Эдельвейс, присвоенного ей указом президента Владимира Зеленского.

Ранее российский пропагандист и военный преступник Владимир Соловьев в эфире одной из своих программ заявил, что это якобы свидетельствует о «нацистской» идеологии украинцев.

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Свое мнение он попытался обосновать тем, что название Эдельвейс носила одна из дивизий немецких войск во время Второй мировой войны.

Этот же нарратив повторил во время своего обращения к федеральному собранию и российский диктатор Владимир Путин.

В свою очередь, украинские бойцы обратили внимание на то, что в самой РФ также есть формирование с аналогичным названием — отдел специального назначения Эдельвейс УФСИН по республике Алтай.