Бойцы Эдельвейса ткнули Путина и Соловьева носом в их бред по поводу названия бригады — видео
Название Эдельвейс, которое Путин назвал «нацистским», носит подразделение УФСИН РФ (Фото:Sergei Savostyanov/REUTERS)
Военнослужащие 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уличили кремлевский режим в лицемерии по поводу названия Эдельвейс, присвоенного ей указом президента Владимира Зеленского.
Ранее российский пропагандист и военный преступник Владимир Соловьев в эфире одной из своих программ заявил, что это якобы свидетельствует о «нацистской» идеологии украинцев.
Свое мнение он попытался обосновать тем, что название Эдельвейс носила одна из дивизий немецких войск во время Второй мировой войны.
Этот же нарратив повторил во время своего обращения к федеральному собранию и российский диктатор Владимир Путин.
В свою очередь, украинские бойцы обратили внимание на то, что в самой РФ также есть формирование с аналогичным названием — отдел специального назначения Эдельвейс УФСИН по республике Алтай.