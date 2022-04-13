«Последствия кумовства с Путиным». Украинцы продолжают делать мемы о задержании Медведчука

13 апреля, 13:07
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Интерпретация известного мема (Фото:Memagram/Facebook)

Интерпретация известного мема (Фото:Memagram/Facebook)

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Соцсети превратились в альбом с фотографиями нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука после того, как президент Украины Владимир Зеленский сообщил о его задержании в своих соцсетях. НВ подготовило подборку свежих мемов и шуток от украинцев.

Адвокат Виктор Бенед не мог упустить возможность запостить мем о Медведчуке.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3204277096518881

Журналист Украинской Правды Михаил Ткач пошутил о прическе пророссийского нардепа.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/4971387452930737

Блогер и журналист Даниил Мокрик решил оставить фотографию Медведчука в своей ленте, чтобы Фейсбук каждый год напоминал о дне задержания.

Видео дня
https://www.facebook.com/danylo.mokryk/posts/10159855002853700

Комик и музыкант Иван Марунич кратко продемонстрировал, как сейчас выглядят ленты всех соцсетей.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/5100254523362458

Об этом шутили и другие пользователи.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/111819888163996

Украинцы искренне пытаются остановиться и не постить больше мемы, но как здесь удержаться?

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6243492869013447

«Коронавирусные столы» президента РФ Владимира Путина тоже дополнили коллекцию смешных картинок.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6243441792351888

Пошутили и о жене Медведчука телеведущей Оксане Марченко.

https://www.facebook.com/babaandkit/posts/5368889159822518

А вот это выглядит просто здорово.

https://www.facebook.com/babaandkit/posts/5368810726497028

Вот вам и последствия кумовства с Путиным.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/112239594788692

Напоминает хорошо известный мем.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/111893141490004

Твиттер также не обошел стороной такую хорошую новость.

https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1513953670387441669

Давайте не забывать, кому на самом деле идет такая прическа.

https://twitter.com/Shlakoblokk/status/1513952182738948097

История любви. А СБУ в ней – айсберг.

https://twitter.com/Karatel_Oleksa/status/1513971869682225153

«Сядь». Не беспокойтесь, скоро сядет.

https://twitter.com/icarprixye/status/1513964836488630279

Немножко для фанатов аниме.

https://twitter.com/kapeciatypaya/status/1513972231529025536

И еще немного для фанатов Чмони.

https://twitter.com/notsobigdeal_/status/1513950322263306244

Напомним, что Зеленский рассказал, что Медведчук скрывался 48 дней и наконец решил попытаться бежать из Украины, но его задержали, к тому же в военном камуфляже. Глава государства предложил России обменять политика на украинских пленных.

НВ следит за событиями онлайн .

27 февраля стало известно, что кум Путина пророссийский нардеп Медведчук скрылся из-под домашнего ареста. По словам адвокатов, сейчас он находится в безопасном месте. Источники Следствия.Инфо заявили, что политик не покидал Украину.

Жена Медведчука Оксана Марченко за несколько дней до начала полномасштабной войны России против Украины уехала в Беларусь, а накануне войны записывала видео из Москвы. 6 марта она ограничила доступ к своей странице в Instagram для украинцев.

18 марта в ДБР сообщили, что суд заочно арестовал Медведчука.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Владимир Путин Служба безопасности Украины (СБУ) Виктор Медведчук Задержание

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