«Последствия кумовства с Путиным». Украинцы продолжают делать мемы о задержании Медведчука 13 апреля, 13:07 Цей матеріал також доступний українською Интерпретация известного мема (Фото:Memagram/Facebook)

Соцсети превратились в альбом с фотографиями нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука после того, как президент Украины Владимир Зеленский сообщил о его задержании в своих соцсетях. НВ подготовило подборку свежих мемов и шуток от украинцев.

Адвокат Виктор Бенед не мог упустить возможность запостить мем о Медведчуке.

Журналист Украинской Правды Михаил Ткач пошутил о прическе пророссийского нардепа.

Блогер и журналист Даниил Мокрик решил оставить фотографию Медведчука в своей ленте, чтобы Фейсбук каждый год напоминал о дне задержания.

Видео дня

Комик и музыкант Иван Марунич кратко продемонстрировал, как сейчас выглядят ленты всех соцсетей.

Об этом шутили и другие пользователи.

Украинцы искренне пытаются остановиться и не постить больше мемы, но как здесь удержаться?

«Коронавирусные столы» президента РФ Владимира Путина тоже дополнили коллекцию смешных картинок.

Пошутили и о жене Медведчука телеведущей Оксане Марченко.

А вот это выглядит просто здорово.

Вот вам и последствия кумовства с Путиным.

Напоминает хорошо известный мем.

Твиттер также не обошел стороной такую хорошую новость.

Давайте не забывать, кому на самом деле идет такая прическа.

История любви. А СБУ в ней – айсберг.

«Сядь». Не беспокойтесь, скоро сядет.

Немножко для фанатов аниме.

И еще немного для фанатов Чмони.

Напомним, что Зеленский рассказал, что Медведчук скрывался 48 дней и наконец решил попытаться бежать из Украины, но его задержали, к тому же в военном камуфляже. Глава государства предложил России обменять политика на украинских пленных.

НВ следит за событиями онлайн .

27 февраля стало известно, что кум Путина пророссийский нардеп Медведчук скрылся из-под домашнего ареста. По словам адвокатов, сейчас он находится в безопасном месте. Источники Следствия.Инфо заявили, что политик не покидал Украину.

Жена Медведчука Оксана Марченко за несколько дней до начала полномасштабной войны России против Украины уехала в Беларусь, а накануне войны записывала видео из Москвы. 6 марта она ограничила доступ к своей странице в Instagram для украинцев.



18 марта в ДБР сообщили, что суд заочно арестовал Медведчука.

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