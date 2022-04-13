«Последствия кумовства с Путиным». Украинцы продолжают делать мемы о задержании Медведчука
Интерпретация известного мема (Фото:Memagram/Facebook)
Соцсети превратились в альбом с фотографиями нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука после того, как президент Украины Владимир Зеленский сообщил о его задержании в своих соцсетях. НВ подготовило подборку свежих мемов и шуток от украинцев.
Адвокат Виктор Бенед не мог упустить возможность запостить мем о Медведчуке.
Журналист Украинской Правды Михаил Ткач пошутил о прическе пророссийского нардепа.
Блогер и журналист Даниил Мокрик решил оставить фотографию Медведчука в своей ленте, чтобы Фейсбук каждый год напоминал о дне задержания.
Комик и музыкант Иван Марунич кратко продемонстрировал, как сейчас выглядят ленты всех соцсетей.
Об этом шутили и другие пользователи.
Украинцы искренне пытаются остановиться и не постить больше мемы, но как здесь удержаться?
«Коронавирусные столы» президента РФ Владимира Путина тоже дополнили коллекцию смешных картинок.
Пошутили и о жене Медведчука телеведущей Оксане Марченко.
А вот это выглядит просто здорово.
Вот вам и последствия кумовства с Путиным.
Напоминает хорошо известный мем.
Твиттер также не обошел стороной такую хорошую новость.
Давайте не забывать, кому на самом деле идет такая прическа.
История любви. А СБУ в ней – айсберг.
«Сядь». Не беспокойтесь, скоро сядет.
Немножко для фанатов аниме.
И еще немного для фанатов Чмони.
Напомним, что Зеленский рассказал, что Медведчук скрывался 48 дней и наконец решил попытаться бежать из Украины, но его задержали, к тому же в военном камуфляже. Глава государства предложил России обменять политика на украинских пленных.
НВ следит за событиями онлайн .
27 февраля стало известно, что кум Путина пророссийский нардеп Медведчук скрылся из-под домашнего ареста. По словам адвокатов, сейчас он находится в безопасном месте. Источники Следствия.Инфо заявили, что политик не покидал Украину.
Жена Медведчука Оксана Марченко за несколько дней до начала полномасштабной войны России против Украины уехала в Беларусь, а накануне войны записывала видео из Москвы. 6 марта она ограничила доступ к своей странице в Instagram для украинцев.
18 марта в ДБР сообщили, что суд заочно арестовал Медведчука.
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