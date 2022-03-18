Суд заочно арестовал Медведчука — ГБР 18 марта, 18:09 Цей матеріал також доступний українською Виктор Медведчук (Фото:Serhii Nuzhnenko/Reuters)

Личаковский райсуд Львова удовлетворил ходатайство следователя ГБР и избрал народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку меру пресечения в виде ареста (где он сейчас, неизвестно). Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Ранее следователи ГБР и прокуроры Офиса генпрокурора приняли меры для международного розыска Медведчука. Его подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

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В ГБР попросили украинцев, которые находятся на территории страны и за границей, сообщить, где находится Медведчук, если у них есть такая информация: на электронную почту inform.dbr@gmail.com или по телефону +38 (044) 356 40 00 (добавочный 21 10).

27 февраля стало известно, что кум российского диктатора Владимира Путина Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста после начала полномасштабного вторжения России в Украину. По словам адвокатов, сейчас он находится в «безопасном месте». Источники Слідства.Інфо заявили, что политик не покидал Украину.

Оксана Марченко за несколько дней до начала полномасштабной войны России против Украины уехала в Беларусь, а накануне войны записывала видео из Москвы.

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