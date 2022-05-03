«Опозорил на весь Третий рейх». Реакция соцсетей на заявление Лаврова о еврейском происхождении Гитлера

3 мая, 18:33
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Мем смешной, ситуация страшная (Фото:Goni Memes/Facebook)

Мем смешной, ситуация страшная (Фото:Goni Memes/Facebook)

Глава МИД России Сергей Лавров во время интервью итальянской телекомпании Mediaset назвал фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера евреем. Таким образом он аргументировал денацификацию Украины, несмотря на то, что у президента Владимира Зеленского еврейские корни. Украинцы возмутились таким заявлением, а НВ собрал актуальные мнения.

В интервью итальянской телекомпании Mediaset Лавров среди прочего упомянул о еврейских корнях президента Украины Владимира Зеленского.

«Он (Зеленский – ред.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это совершенно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи. „В семье не без урода“, как у нас говорят», — заявил российский министр.

Видео дня

На антисемитское заявление Лаврова отреагировал сам Зеленский в своем видеообращении к украинцам. «Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом? Эти слова означают, что высший дипломат России переносит на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов», – подчеркнул президент Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=z1__ZJziZOA

Глава ОП Андрей Ермак также прокомментировал слова российского дипломата.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4950559608331215&id=100001316744918

Нардеп от партии Слуга Народа Александр Качура считает, что эти слова стали «дипломатической смертью» для главы МИД РФ.

https://www.facebook.com/kachuratut/posts/522938845954529

Блогер и политик Виталий Чепинога сравнил слова о еврейском происхождении Гитлера с заявлениями о том, что Земля плоская.

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/5328544000523579

Адвокат Виктор Бенед пошутил, что это была попытка исправить провал на дипломатическом фронте.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3219312108348713

Не обошлось без мемов.

https://www.facebook.com/gonimemes/posts/139216262017779

В Твиттере тоже загорелось.

https://twitter.com/bandera_khm/status/1521372351266533376
https://twitter.com/QopjkZ/status/1521240118098595841

Но шутки все же были.

https://twitter.com/souLover_music/status/1521437839849926659?t=9gXyVzt14rlfED68K2FObQ&s=19
https://twitter.com/souLover_music/status/1521437092739440640?t=-PwVx_lISdmDQNnR9sdW5w&s=19

Отметим, что министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова «непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой».

Посла РФ в Израиле вызвали в МИД страны. От него требуют прощения за слова главы российского МИД Сергея Лаврова о еврейском происхождении Гитлера.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   МИД России Сергей Лавров Адольф Гитлер Евреи

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