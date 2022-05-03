«Опозорил на весь Третий рейх». Реакция соцсетей на заявление Лаврова о еврейском происхождении Гитлера 3 мая, 18:33 Цей матеріал також доступний українською Мем смешной, ситуация страшная (Фото:Goni Memes/Facebook)

Глава МИД России Сергей Лавров во время интервью итальянской телекомпании Mediaset назвал фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера евреем. Таким образом он аргументировал денацификацию Украины, несмотря на то, что у президента Владимира Зеленского еврейские корни. Украинцы возмутились таким заявлением, а НВ собрал актуальные мнения.

В интервью итальянской телекомпании Mediaset Лавров среди прочего упомянул о еврейских корнях президента Украины Владимира Зеленского.

«Он (Зеленский – ред.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это совершенно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи. „В семье не без урода“, как у нас говорят», — заявил российский министр.

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На антисемитское заявление Лаврова отреагировал сам Зеленский в своем видеообращении к украинцам. «Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом? Эти слова означают, что высший дипломат России переносит на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов», – подчеркнул президент Украины.

Глава ОП Андрей Ермак также прокомментировал слова российского дипломата.

Нардеп от партии Слуга Народа Александр Качура считает, что эти слова стали «дипломатической смертью» для главы МИД РФ.

Блогер и политик Виталий Чепинога сравнил слова о еврейском происхождении Гитлера с заявлениями о том, что Земля плоская.

Адвокат Виктор Бенед пошутил, что это была попытка исправить провал на дипломатическом фронте.

Не обошлось без мемов.

В Твиттере тоже загорелось.

Но шутки все же были.

Отметим, что министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова «непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой».

Посла РФ в Израиле вызвали в МИД страны. От него требуют прощения за слова главы российского МИД Сергея Лаврова о еврейском происхождении Гитлера.



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