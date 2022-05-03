Израиль требует извинений за антисемитские заявления Лаврова

3 мая, 03:51
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Сергей Лавров (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Сергей Лавров (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Посла РФ в Израиле вызвали в МИД страны. От него требуют извинений за слова главы российского МИД Сергея Лаврова о еврейском происхождении Гитлера.

Об этом пишет Reuters.

«Подтвердив быстрое ухудшение отношений с Москвой, МИД Израиля вызвал российского посла, требуя извинений (за антисемитские заявления — ред.)», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал высказывания Лаврова «ложью, призванной обвинить самих евреев в наиболее устрашающих преступлениях в истории, совершенных против них».

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«Использование Холокоста еврейского народа в политических целях должно немедленно прекратиться», — заявил Беннет.

1 мая в интервью итальянской телерадиокомпании Mediaset глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя еврейские корни президента Украины Владимира Зеленского заявил, что «Гитлер тоже имел еврейскую кровь» .

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова «непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой».

Лавров – поц совершеннейший – Сергей Ауслендер, израильский журналист

https://www.youtube.com/embed/m554K8czJO4
Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Израиль Сергей Лавров Адольф Гитлер Холокост Владимир Зеленский Антисемитизм Война России против Украины

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