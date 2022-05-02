«Превращение жертв в преступников». Слова Лаврова о «еврейской крови Гитлера» вызвали волну возмущения в Израиле и Украине 2 мая, 15:22 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Заявление Сергея Лаврова о «еврейской крови Гитлера» вызвало возмущение как в Израиле, так и в Украине (Фото:Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS)

1 мая в интервью итальянской телерадиокомпании Mediaset глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя еврейские корни президента Украины Владимира Зеленского зявил, что «у Гитлера тоже была еврейская кровь».

Слова Лаврова вызвали волну возмущения как в Израиле, так и в Украине. НВ рассказывает о реакции на них.

Заявление Лаврова

«Он (Зеленский — ред.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. „В семье не без урода“, как у нас говорят», — заявил Сергей Лавров в этом интервью.

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Реакция Израиля

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова «непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой».

Лапид добавил, что ждет извинений со стороны Лаврова и вызывает российского посла в МИД.

Как отмечает The Jerusalem Post, посол РФ в Израиле Анатолий Викторов встретится с заместителем генерального директора МИДа Израиля по Евразии Гери Кореном, чтобы дать разъяснение относительно заявления Лаврова.

«Сказать, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя. Нацисты преследовали евреев, только нацисты были нацистами, только нацисты осуществляли систематическое уничтожение еврейского народа», — написал он на своей странице в Twitter.



Министр связи Израиля Йоаз Хендель, выступая 2 мая на израильском Армейском радио раскритиковал утверждение Лаврова о том, что Гитлер был евреем, которое ставят под сомнение историки, как «заблуждение, призванное оправдать ужасные действия россиян в Украине», передает издание Haaretz.

Глава израильского национального мемориала, посвященного Холокосту, Яд Вашем Дани Даян заявил, что «Высказывания главы МИД России Лаврова абсурдны, опасны и заслуживают осуждения. Лавров пропагандирует инверсию Холокоста — превращение жертв в преступников на основе продвижения совершенно необоснованного утверждения о еврейском происхождении Гитлера. Не менее серьезная (проблема — ред.) — называть украинцев вообще и президента Зеленского в частности нацистами. Это, в том числе, полное искажение истории и серьезное оскорбление жертв нацизма», — заявил Даян

Министр социального обеспечения и благосостояния Израиля Меир Коэн назвал высказывания Лаврова «антисемитизмом самого низкого толка».

«Антисемитизм не ушел из мира, и иногда антисемиты находят возможность повторить свою ужасную доктрину», — заявил он.



Реакция Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на слова Лаврова на своей странице в Twitter.

«Откровенно антисемитские заявления Лаврова, обвинение евреев во Второй мировой войне и Холокосте — еще одно свидетельство, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии. Пытаясь переписать историю, Москва просто ищет аргументы для оправдания массовых убийств украинцев», — написал он.

Также Подоляк подчеркнул, что Россия

неадекватно оценивает мир и свое место в нем;

обвиняет еврейский народ в провоцировании войны, пересматривает мировую историю в пользу нацизма и права на убийство;

расширяет военный арсенал, не брезгуя технологиями терроризма и геноцида.

Заявление Лаврова прокомментировал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит. Его отвратительные комментарии оскорбительны для Президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. В более широком смысле слова демонстрируют, что современная Россия полна ненависти к другим народам», — подчеркнул глава МИД Украины на своей странице в Twitter.

Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии НВ назвал антисемитские выпады Лаврова в сторону президента Украины и евреев «абсолютно неприемлемыми».

«Россия уже слишком глубоко погрязла в своих нелепостях, оправдывая варварскую агрессию против Украины. Глава МИД РФ фактически поставил под вопрос существование не только украинской нации, но и Холокоста. Лавров сознательно оскорбил память миллионов евреев, погибших от рук нацистов во время Второй мировой войны», — отметил Николенко, добавив, что правительство Израиля уже назвало заявления Лаврова «ужасной исторической ошибкой».

Спикер МИД Украины добавил, что, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, «мы должны остановить Россию сейчас, пока ее агрессивная политика не привела к еще более катастрофическим последствиям».

«Выражаем солидарность с еврейским народом. Призываем правительства всех государств мира дать решительный ответ РФ: еще больше ее изолировать, наложить эмбарго на российскую нефть и газ, которые лишат российскую военную машину финансовых ресурсов, увеличить военную, финансовую и гуманитарную помощь для Украины, чей народ сейчас героически противостоит российскому злу», — подытожил Николенко.

Кроме того, возмущение словами Лаврова выразил глава Офиса президента Андрей Ермак.

На своей странице в Twitter он напомнил, что сначала россияне ударили ракетами по территории, где находится мемориальный комплекс Бабий Яр.

«Теперь глава МИД РФ Лавров сравнивает Владимира Зеленского с Гитлером, убившим 6 миллионов евреев. Ибо, по мнению Лаврова, „самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи“», — отметил Ермак.

Он подчеркнул, что это «пещерный антисемитизм, прикрывающий теории заговора, на которых всегда строятся диктаторские режимы».

«Выражаю полную солидарность с еврейским народом. Такая нескрываемая агрессия россиян и неуважение к исторической памяти целых народов не должны оставаться без ответа», — подытожил Ермак.

Тем временем президент Владимир Зеленский опроверг заявления кремлевской пропаганды о неонацистском полке Азов.

В интервью греческой телекомпании EPT он подчеркнул, что данное формирование Национальной гвардии является частью украинской армии и к политике никакого отношения не имеет.

Зеленский пояснил, что во время первого вторжения РФ в 2014 году, когда сформировался добровольческий батальон Азов, некоторые его призывы «были достаточно радикальными в отношении РФ», однако с тех пор многое изменилось.

«Это были добровольцы, и это была их личная точка зрения. Полк Азов — не добровольцы, а входит в состав Национальной гвардии. Они официальная армия нашего государства. Тот, кто хотел заниматься политикой — они пошли и занимаются политикой. Те, кто решил действовать в НГУ, они стали частью НГУ», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что на сегодняшний день призывов к радикализму в Украине «очень мало по сравнению с многими другими государствами.

«Их у нас почти нет, невзирая на то, что идет война. Мы очень серьезно относимся к призывам к радикальным вещам. И пресекаем, и останавливаем любые такие шаги. Мы считаем, что то, что делают российские военные в нашей стране — это и есть нацизм», — подчеркнул президент.

Политолог и преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук в своем блоге заявил, что «глупость», сказанная Лавровым, может иметь очень серьезные последствия

Он добавил, что это с еще большей очевидностью демонстрирует нацистскую природу нынешнего московитского империализма.

Олещук подчеркнул, что никаких научных доказательств «еврейских корней Гитлера» не существует и упоминания об этом встречаются только в бульварной прессе и откровенно антисемитской литературе.

«В частности, идея „Гитлера-еврея“ распространена в так называемой „ревизионистской литературе“, касающейся отрицания Холокоста. Там об этом пишут регулярно с очевидной целью: показать Холокост какими-то еврейскими делами; перевести все в плоскость „личных проблем“», — напоминает политолог.

Он отмечает, что нет ничего странного в том, что еврейские организации поспешили осудить заявление Лаврова, и подчеркивает, что о «Гитлере-еврее» он упомянул не случайно.

«Хочу напомнить, что сейчас россияне активно составляют списки предателей, и никого не должно удивлять, что большинство фамилий в этом списке — еврейские. Каждый московит знает, что президент враждебной Украины — еврей. Теперь будут им рассказывать, что Гитлер, олицетворение того же „нацизма“, с которым они до сих пор воюют, тоже еврей. Значит, все евреи — нацисты. Здесь буквально половина шага к этому выводу», — пишет Олещук.

Политолог выразил мнение что из этого можно сделать вывод, что «на Московщине будут погромы» и призвал правительство Израиля «заняться реальной помощью Украине».

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