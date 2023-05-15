«Из биолабораторий». Вместе с бойцами ВСУ на зачистку от оккупантов выдвинулись «боевые» гуси — видео

15 мая, 13:08
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Продвигаясь через заросли, гуси также старались соблюдали тишину (Фото:Скриншот видео dim65609/Twitter)

Продвигаясь через заросли, гуси также старались соблюдали тишину (Фото:Скриншот видео dim65609/Twitter)

Украинские защитники опубликовали забавное видео с зачисткой посадки, во время которой к отряду присоединилась довольно необычная компания.

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Как видно на обнародованных в соцсетях кадрах, в ряды ВСУ во время продвижения военных через заросли неожиданного затесались трое гусей, которые деловито шагали себе следом за идущими впереди бойцами, также стараясь соблюдать тишину.

Видео дня

В свою очередь пользователи предположили, что это те самые птицы, которых, согласно кремлевской пропаганде, вывели в «секретных биолабораториях США» на территории Украины для истребления россиян.

https://twitter.com/dim65609/status/1657980783980687360
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Животные Птицы Война России против Украины

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