«Из биолабораторий». Вместе с бойцами ВСУ на зачистку от оккупантов выдвинулись «боевые» гуси — видео 15 мая, 13:08 Продвигаясь через заросли, гуси также старались соблюдали тишину (Фото:Скриншот видео dim65609/Twitter)

Украинские защитники опубликовали забавное видео с зачисткой посадки, во время которой к отряду присоединилась довольно необычная компания.

Как видно на обнародованных в соцсетях кадрах, в ряды ВСУ во время продвижения военных через заросли неожиданного затесались трое гусей, которые деловито шагали себе следом за идущими впереди бойцами, также стараясь соблюдать тишину.

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В свою очередь пользователи предположили, что это те самые птицы, которых, согласно кремлевской пропаганде, вывели в «секретных биолабораториях США» на территории Украины для истребления россиян.