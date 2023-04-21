Роют окопы и готовятся к «штурму Москвы». Ряды ВСУ пополнили очень необычные «бойцы» — видео 21 апреля, 15:15 Новыми собратьями бойцов ВСУ стали песик, зайчики и черепашка (Фото:Коллаж NV)

Украинские солдаты продолжают делиться в соцсетях забавными видео со своими фронтовыми любимцами.

Одним из их героев стал песик, который не только охраняет позиции военнослужащих Сил обороны, но и помогает в их обустройстве, внося свой посильный вклад в рытье окопов.

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Второе видео знакомит зрителей с выводком зайчиков, уход за которыми лег на плечи одного из украинских воинов, заботливо выкармливающего их молоком.

Еще одним неожиданным собратом защитников Украины стала черепашка.

Украсив панцирь малыша желто-синим флагом, бойцы ВСУ отправили его прямо на «штурм Москвы», как самое опасное «биологическое оружие».

Кроме того, ранее в соцсетях рассказали о прирученном диком кабанчике, который везде ходит за своими «сослуживцами» буквально по пятам.

В то же время бывает и так, что животные сами находят себе компанию из числа украинских солдат, приходя к ним прямо на боевые позиции.