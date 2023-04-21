Роют окопы и готовятся к «штурму Москвы». Ряды ВСУ пополнили очень необычные «бойцы» — видео

21 апреля, 15:15
Поделиться:
Новыми собратьями бойцов ВСУ стали песик, зайчики и черепашка (Фото:Коллаж NV)

Новыми собратьями бойцов ВСУ стали песик, зайчики и черепашка (Фото:Коллаж NV)

Украинские солдаты продолжают делиться в соцсетях забавными видео со своими фронтовыми любимцами.

Читайте также:
В окопе ВСУ поселился бобер. С мнением военных по этому поводу он решил не считаться — видео

Одним из их героев стал песик, который не только охраняет позиции военнослужащих Сил обороны, но и помогает в их обустройстве, внося свой посильный вклад в рытье окопов.

Видео дня

https://twitter.com/DimSel007/status/1649008860617646083

Второе видео знакомит зрителей с выводком зайчиков, уход за которыми лег на плечи одного из украинских воинов, заботливо выкармливающего их молоком.

@ksyusha_igor_ #зайка🐰 #славаукраїні🇺🇦🇺🇦🇺🇦 #біологічназброя #славатро🇺🇦💪🤘 ♬ оригінальний звук - 🇺🇦🎶❤️

Еще одним неожиданным собратом защитников Украины стала черепашка.

Украсив панцирь малыша желто-синим флагом, бойцы ВСУ отправили его прямо на «штурм Москвы», как самое опасное «биологическое оружие».

Читайте также:

Сова зацепилась за леску ПТУРа (Фото:Коллаж NV) Пока вокруг «пылает ад». Бойцы ВСУ спасли в Бахмуте сову, попавшую в беду из-за ПТУРа — видео

Кроме того, ранее в соцсетях рассказали о прирученном диком кабанчике, который везде ходит за своими «сослуживцами» буквально по пятам.

В то же время бывает и так, что животные сами находят себе компанию из числа украинских солдат, приходя к ним прямо на боевые позиции.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Животные Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X