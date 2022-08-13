«Хочу такой же уровень самоуверенности». Реакция украинцев на интервью Гордона с Арестовичем
Прогулялись (Фото:Memagram/Facebook)
Украинцы продолжают обсуждать интервью журналиста Дмитрия Гордона и советника главы ОП Алексея Арестовича, НВ собрал последние посты.
Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Гордона.
Сам Арестович уже прокомментировал реакцию украинцев.
Но если вдруг вам не хочется тратить почти два часа жизни, то сценарист и соведущий Анатолий Остапенко твитнул краткую версию основных тезисов Арестовича.
Комик и один из основателей YouTube-канала Львы на джипе Андрей Лузан отметил, что Гордона впервые посетил гость, который любит себя больше, чем сам украинский журналист.
Вообще, все интервью — это типичная прогулка с бывшим, рассказывающим тебе, насколько успешным и «прошаренным» он стал без тебя.
Интересно посмотреть на эти рейтинги.
Особого внимания в Сети заслужило заявление Арестовича о его намерениях баллотироваться в президенты Украины. Шутку об этом придумал адвокат Виктор Бенед.
«Готовимся».
Пора начинать курсы по повышению самооценки.
«Алло ты бл**ь».
Если вы давно не видели хороших стендапов, то можете посмотреть интервью.
Ну и немного языка фактов.
Напомним, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что относится к представителям ЛГБТ+ «как к людям с девиациями». Общественная организация KyivPride обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием освободить от должности Арестовича. НВ собрал мнения украинцев.
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