«Хочу такой же уровень самоуверенности». Реакция украинцев на интервью Гордона с Арестовичем

13 августа, 20:23
Прогулялись (Фото:Memagram/Facebook)

Прогулялись (Фото:Memagram/Facebook)

Украинцы продолжают обсуждать интервью журналиста Дмитрия Гордона и советника главы ОП Алексея Арестовича, НВ собрал последние посты.

Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Гордона.

https://www.youtube.com/watch?v=dtAbQYffGhg

Сам Арестович уже прокомментировал реакцию украинцев.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid0Di4DBZ72pG33R8puDqzy5X1HGstsCjy85Naw1wa1yTT65zPfHNnGyoz6ByLLJr1Yl

Но если вдруг вам не хочется тратить почти два часа жизни, то сценарист и соведущий Анатолий Остапенко твитнул краткую версию основных тезисов Арестовича.

Видео дня

https://twitter.com/ostanatoliy/status/1558024634578124803?s=21&t=jtwVa4AI9uAlnJ-8T5yzqw

Комик и один из основателей YouTube-канала Львы на джипе Андрей Лузан отметил, что Гордона впервые посетил гость, который любит себя больше, чем сам украинский журналист.

https://twitter.com/luzannnn/status/1558397219627323393?s=21&t=jtwVa4AI9uAlnJ-8T5yzqw

Вообще, все интервью — это типичная прогулка с бывшим, рассказывающим тебе, насколько успешным и «прошаренным» он стал без тебя.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid02vhEHUrxmr1EDfGsYmL6AmMyWwEwiHrZjDhqe9xHkScP2tt5J7VrGu63rwevonogwl

Интересно посмотреть на эти рейтинги.

https://www.facebook.com/gonimemes/posts/pfbid02sXycsj5MQHMpCQqYGpvMEuvi9i5fCfvaXV6WZXLGsmQxnuHWEsuLdGpGacxXnEKal

Особого внимания в Сети заслужило заявление Арестовича о его намерениях баллотироваться в президенты Украины. Шутку об этом придумал адвокат Виктор Бенед.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/pfbid02cfyqXbg26mD7n8KPvk18hmf1BKy9QEYMnmFkxRtXe35K1wtCfLuKyYMRGUdYXAMul

«Готовимся».

https://twitter.com/amazingcalf/status/1557615337767669760

Пора начинать курсы по повышению самооценки.

https://twitter.com/ilsharia/status/1557705717196496898

«Алло ты бл**ь».

https://twitter.com/Borisnemogu/status/1557700712800321536

Если вы давно не видели хороших стендапов, то можете посмотреть интервью.

https://twitter.com/huntingbees/status/1558462984846024710

Ну и немного языка фактов.

Twitter
Фото: Twitter

Напомним, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что относится к представителям ЛГБТ+ «как к людям с девиациями». Общественная организация KyivPride обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием освободить от должности Арестовича. НВ собрал мнения украинцев.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Реакция соцсетей Интервью Дмитрий Гордон Алексей Арестович

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