«Хочу такой же уровень самоуверенности». Реакция украинцев на интервью Гордона с Арестовичем 13 августа, 20:23 Прогулялись (Фото:Memagram/Facebook)

Украинцы продолжают обсуждать интервью журналиста Дмитрия Гордона и советника главы ОП Алексея Арестовича, НВ собрал последние посты.

Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Гордона.

Сам Арестович уже прокомментировал реакцию украинцев.

Но если вдруг вам не хочется тратить почти два часа жизни, то сценарист и соведущий Анатолий Остапенко твитнул краткую версию основных тезисов Арестовича.

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Комик и один из основателей YouTube-канала Львы на джипе Андрей Лузан отметил, что Гордона впервые посетил гость, который любит себя больше, чем сам украинский журналист.

Вообще, все интервью — это типичная прогулка с бывшим, рассказывающим тебе, насколько успешным и «прошаренным» он стал без тебя.

Интересно посмотреть на эти рейтинги.

Особого внимания в Сети заслужило заявление Арестовича о его намерениях баллотироваться в президенты Украины. Шутку об этом придумал адвокат Виктор Бенед.

«Готовимся».

Пора начинать курсы по повышению самооценки.

«Алло ты бл**ь».

Если вы давно не видели хороших стендапов, то можете посмотреть интервью.

Ну и немного языка фактов.

Фото: Twitter

Напомним, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что относится к представителям ЛГБТ+ «как к людям с девиациями». Общественная организация KyivPride обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием освободить от должности Арестовича. НВ собрал мнения украинцев.



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