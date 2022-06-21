«Арестович снова себя закапывает?». Реакция украинцев на заявление советника главы ОП о ЛГБТ+
Трансляция, на которой Арестович ответил на вопрос о ЛГБТ (Фото:Скриншот с видео)
Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что относится к представителям ЛГБТ+ «как к людям с девиациями». Общественная организация KyivPride обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием уволить с должности Арестовича. НВ собрало мнения украинцев.
KyivPride обнародовали пост с отрывком, где Арестович рассказывает, что относится к ЛГБТ-персонам, как к людям с девиациями — отклонениями от норм поведения. Советник главы ОП также называет себя консерватором и отмечает, что он против пропаганды.
В Твиттере организации также напомнили, что за свободу Украины воюют люди из ЛГБТ+. Кроме того, в Украине запрещена дискриминация, а все люди обладают равными правами.
Алексей Арестович ответил в соцсетях на заявление KyivPride.
В Инстаграмме певицы Девы Монро появился также комментарий о ситуации.
Позицию KyivPride поддержали другие украинцы. Пользователи считают, что человеку с такими взглядами не место у власти. В Твиттере даже запустили хештег УвольтеАрестовича.
Политолог Денис Рыбачок подобрал шутку для ситуации.
Упоминали и предварительные заявления Арестовича.
Да, лента пока у украинцев почти одинаковая.
Пользователи даже придумали новый рекорд, принадлежащий Алексею Арестовичу.
Мемы тоже были.
Напомним, что в течение июня в мире отмечают Pride Month (месяц гордости, который празднуют представители ЛГБТ+ сообщества). На улицах вывешивают радужные флаги, в разных городах мира проходят марши и другие мероприятия, призванные привлечь внимание общественности к проблемам и потребностям ЛГБТ-сообщества.
Ведущая Радио НВ Алла Кошляк поговорила с Александром Жуганом — актером, который вместе со своим партнером служит в Вооруженных силах Украины.
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