Арестович заявил, что «с сочувствием» относится к ЛГБТ, и назвал их «людьми с отклонениями». Kyivpride потребовал его увольнения
Алексей Арестович (Фото:www.president.gov.ua)
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что относится к представителям ЛГБТ «как к людям с девиациями» и «отклонениями от нормы поведения».
«Я много раз говорил и не буду скрывать: к ЛГБТ я отношусь как к людям с девиациями, то есть с отклонениями от нормы поведения. В этом смысле я консерватор», — сказал он, добавив, что он «против преследования» ЛГБТ.
Арестович сказал, что он «крайне жестко» относится к «пропаганде ЛГБТ», а к самим представителям ЛГБТ «с сочувствием».
В Kyivpride отреагировали на заявления Арестовича и призвали президента Украины Владимира Зеленского уволить его с должности советника.
«Это мы к вам относимся с сочувствием, потому что быть гомофобным „русским миром“ в Украине — вот это и есть девиация и отклонение от нормы», — заявили в организации.
В Kyivpride добавили, что они «против псевдонаучной пропаганды Арестовича».
«Призываем Владимира Зеленского и Офис президента уволить этого человека с должности советника», — сказано в сообщении.
В организации добавили, что «этот вопрос в обществе давно назрел».
«Подобная риторика от представителей власти недопустима, если мы хотим быть в ЕС», — говорится в сообщении.
Ранее Арестович заявлял, что «украинская культура впечатляет и восхищает», но «до тех пор, пока туда не допустили активистов». Это заявление вызвало волну критики в соцсетях.
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