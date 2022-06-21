Арестович заявил, что «с сочувствием» относится к ЛГБТ, и назвал их «людьми с отклонениями». Kyivpride потребовал его увольнения 21 июня, 13:44 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что относится к представителям ЛГБТ «как к людям с девиациями» и «отклонениями от нормы поведения».

«Я много раз говорил и не буду скрывать: к ЛГБТ я отношусь как к людям с девиациями, то есть с отклонениями от нормы поведения. В этом смысле я консерватор», — сказал он, добавив, что он «против преследования» ЛГБТ.

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Арестович сказал, что он «крайне жестко» относится к «пропаганде ЛГБТ», а к самим представителям ЛГБТ «с сочувствием».

В Kyivpride отреагировали на заявления Арестовича и призвали президента Украины Владимира Зеленского уволить его с должности советника.

«Это мы к вам относимся с сочувствием, потому что быть гомофобным „русским миром“ в Украине — вот это и есть девиация и отклонение от нормы», — заявили в организации.

В Kyivpride добавили, что они «против псевдонаучной пропаганды Арестовича».

«Призываем Владимира Зеленского и Офис президента уволить этого человека с должности советника», — сказано в сообщении.

В организации добавили, что «этот вопрос в обществе давно назрел».

«Подобная риторика от представителей власти недопустима, если мы хотим быть в ЕС», — говорится в сообщении.

Ранее Арестович заявлял, что «украинская культура впечатляет и восхищает», но «до тех пор, пока туда не допустили активистов». Это заявление вызвало волну критики в соцсетях.

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