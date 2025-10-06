«Это вам не овсянка, сэр». Британец впервые в жизни попробовал деруны и сказал свое впечатление — заговорил на украинском

6 октября, 17:01
Британец впервые попробовал деруны (Фото: kateryna0088/TikTok/скриншот)

Британец впервые попробовал деруны (Фото: kateryna0088/TikTok/скриншот)

Парень из Великобритании впервые попробовал деруны и рассказал, какие его впечатления. Он даже заговорил на украинском.

Реакцию Джейкоба 2 октября показала в своем аккаунте в TikTok пользовательница Екатерина. На видео ее парень-британец пробует украинские блюда, среди которых деруны и узвар.

Сначала Джейкоб рассказывает об узваре, к которому он относился скептически, когда увидел. «Я был скептичен сначала из-за цвета, они были очень темные и это выглядело странно», — говорит парень. Однако, по словам, британца, напиток оказался очень вкусным и сладким.

«Деруны очень вкусные», — добавляет Джейоб. «Мне нравится, что их выносят в горшочке. Очень вкусно». Последние два слова британец сказал на украинском языке.

@kateryna0088 Джейкоб вперше спробував деруни, реакція все говорить сама за себе😅 #українціванглії #українізація #українцізакордоном #ukraine ♬ Famous Mozart's Turkish March(872150) - East Valley Music

За несколько дней ролик посмотрело более 85 тысяч человек и полюбило почти две тысячи пользователей. В комментариях украинцы гордятся, что британцу понравились блюда. «Браво, так приятно, когда искренне оценивают украинскую кухню», — говорит пользовательница Лена. «Это вам не овсянка, сэр», — добавляет другая пользовательница Оксана.

Реакция украинцев на реакцию британца на деруны (Фото: Скриншот)
Реакция украинцев на реакцию британца на деруны / Фото: Скриншот

Тем временем другой парень, из Японии, попробовал суши в Коломые на Прикарпатье и поделился своими впечатлениями.

Редактор: Виктория Пасайлюк

