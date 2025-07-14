Молодой человек из Японии Котаро Хисада спел песню известного украинского композитора и исполнителя Владимира Ивасюка «Песня будет между нами».

Соответствующее видео парень выложил в начале июля в своем аккаунте в Instagram. «Во влажном японском селе украинскую песню поющий японец», — подписал азиат свое сообщение в сети. Он также добавил этот текст на японском.

Котаро Хисада является тревел-блогером, — сообщает BBC. Впервые японец посетил Украину более 10 лет назад. С тех пор он увлекся культурой и начал учить украинский язык. Пение, говорит Котаро, помогает ему в этом.

«Песня будет между нами» Владимира Ивасюка является одной из любимых композиций парня. Также любит композицию «Рідна мати моя».

Кроме того, гражданин Японии слушает и других украинских исполнителей, среди которых Бумбокс, Океан Эльзы, Dorofeeva, Jerry Heil, KOLA.