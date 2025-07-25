В России придумали новый способ бороться с демографическим кризисом. Депутаты предлагают мужчин, которые не имеют отношений и не хотят детей, наказывать исправительными работами, или отправлять на войну.

Об этом 24 июля сообщила Служба внешней разведки Украины. Демографический кризис в России уже давно не является тайной, пишут украинские специалисты. Он не только подрывает экономическую стабильность страны, но и толкает власти к радикальным и противоречивым мерам.

Реклама

Сейчас депутаты Госдумы рассматривают предложение «активистов» вносить неженатых мужчин, которые не делают попыток создать семью, в так называемый «черный список МВД» и наказывать их исправительными работами или отправкой на войну, если не будет свиданий в течение трех месяцев.

Провальная миграционная политика рф только ухудшает ситуацию. Страна зависит от трудовых мигрантов из Центральной Азии, но вместо интеграции пытается втягивать их в войну против Украины. Рост ксенофобии и дискриминации только обостряет проблему.

Еще одна тревожная тенденция — привлечение детей к работе в военно-промышленном комплексе, в частности к производству БПЛА для войны.