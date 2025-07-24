Какой трудоголик. Российский депутат в день своей смерти проголосовал за 11 законопроектов

Российский пропагандист и депутат Михаил Тарасенко принял участие в голосовании за 11 законопроектов , а после того спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объявил о его смерти. Это было на том же заседании.

Об этом сообщают росСМИ. 22 июля депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Тарасенко участвовал в голосовании по законопроектам в период с 12:29 до 13:40.

Через час после того, как Тарасенко в последний раз нажал на кнопку, Володин сообщил, что депутат умер в возрасте 77 лет.

«Давайте почтим память нашего коллеги, товарища, который с 2007 года с нами в этом зале работал», — сказал Володин. Он добавил, что депутат «тяжело болел» и боролся, но «болезнь оказалась сильнее».

Как отмечают медиа, в день смерти Тарасенко Госдума рассматривала закон о штрафах за поиск экстремизма в интернете, поправки о праве гражданских жен участников войны на льготы, закон о штрафах за передачу другому лицу абонентского номера, закон об особенностях застройки садовых участков, а также запрет покупать электронные билеты на поезд через агрегаторы, которые не имеют договора с перевозчиком. В 10 случаях депутат проголосовал за, а в одном — против.

Впоследствии заместитель председателя комиссии по вопросам депутатской этики Евгений Ревенко объяснил участие Тарасенко в голосовании «техническим сбоем».