«Борис Джонсонюк — наш казак». Мемы украинцев о премьер-министре Великобритании
Настоящий казак — Борис Джонсонюк (Фото:Instagram)
На фоне полномасштабного вторжения России в Украину большинство европейских государств стали поддерживать нашу страну гуманитарными конвоями, а также вооружением. Особенно тесные отношения сложились у нашего государства с Великобританией, премьер-министр которой Борис Джонсон стал любимцем украинской аудитории и главным героем мемов. НВ собрал самые лучшие из них.
Адвокат Виктор Бенед запостил мем о последнем, неанонсированном визите Джонсона в Украину.
Музыкант и комик Иван Марунич объявил самые популярные имена детей в апреле.
У каждого свой Борис.
Настоящий бандеровец – добавил себе рамку украинского флага на аватар!
Джонсону также подарили знаменитого украинского петушка, как символ несокрушимости. Один из таких стоял на уцелевшей полочке, которая выдержала обстрел Бородянки и стала героиней Сети.
Заботливый отец.
Или дядя.
Бабушка дома осталась.
Прекрасное до и после.
Скоро так и будет.
И немного милоты.
Напомним, что представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица автоматически стал крашем украинцев и украинок. НВ собрало мнения наших граждан о дипломате от Украины.
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