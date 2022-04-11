«Борис Джонсонюк — наш казак». Мемы украинцев о премьер-министре Великобритании 11 апреля, 16:32 Цей матеріал також доступний українською Настоящий казак — Борис Джонсонюк (Фото:Instagram)

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину большинство европейских государств стали поддерживать нашу страну гуманитарными конвоями, а также вооружением. Особенно тесные отношения сложились у нашего государства с Великобританией, премьер-министр которой Борис Джонсон стал любимцем украинской аудитории и главным героем мемов. НВ собрал самые лучшие из них.

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У каждого свой Борис.

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Джонсону также подарили знаменитого украинского петушка, как символ несокрушимости. Один из таких стоял на уцелевшей полочке, которая выдержала обстрел Бородянки и стала героиней Сети.

Заботливый отец.

Или дядя.

Бабушка дома осталась.

Прекрасное до и после.

Скоро так и будет.

И немного милоты.

Напомним, что представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица автоматически стал крашем украинцев и украинок. НВ собрало мнения наших граждан о дипломате от Украины.



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