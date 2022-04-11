«Борис Джонсонюк — наш казак». Мемы украинцев о премьер-министре Великобритании

11 апреля, 16:32
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Настоящий казак — Борис Джонсонюк (Фото:Instagram)

Настоящий казак — Борис Джонсонюк (Фото:Instagram)

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину большинство европейских государств стали поддерживать нашу страну гуманитарными конвоями, а также вооружением. Особенно тесные отношения сложились у нашего государства с Великобританией, премьер-министр которой Борис Джонсон стал любимцем украинской аудитории и главным героем мемов. НВ собрал самые лучшие из них.

Адвокат Виктор Бенед запостил мем о последнем, неанонсированном визите Джонсона в Украину.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3201886610091263
@lud.milkaa Кого оберете ви? #україна🇺🇦 #тіктокукраїна #рекомендації #джонсон #політикаукраїна ♬ Менуети - Тюльпани в целафані - Yurcash

Музыкант и комик Иван Марунич объявил самые популярные имена детей в апреле.

Видео дня
https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/5092744360780141

У каждого свой Борис.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/109264288419556

Настоящий бандеровец – добавил себе рамку украинского флага на аватар!

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/110167778329207

Джонсону также подарили знаменитого украинского петушка, как символ несокрушимости. Один из таких стоял на уцелевшей полочке, которая выдержала обстрел Бородянки и стала героиней Сети.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/110043385008313

Заботливый отец.

https://www.facebook.com/olena.shiyan/posts/4911730728881134

Или дядя.

https://www.facebook.com/olena.shiyan/posts/4910558698998337

Бабушка дома осталась.

https://www.facebook.com/oatroshchenko/posts/1182382195499125

Прекрасное до и после.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6235214603174607

Скоро так и будет.

https://twitter.com/Felicia_Neronet/status/1513484024790110208

И немного милоты.

https://twitter.com/oldestgayicon/status/1513453058201726983
https://twitter.com/za_hodi/status/1513440325397794822

Напомним, что представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица автоматически стал крашем украинцев и украинок. НВ собрало мнения наших граждан о дипломате от Украины.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Европа Великобритания Борис Джонсон Российско-украинская война Мемы

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